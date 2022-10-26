Порошенко в эфире испанского телеканала: в Украине нет никаких "грязных бомб", все бомбы – в России
Петр Порошенко в эфире испанского телеканала Cuatro заявил, что Россия пытается подорвать доверие к Украине по всему миру
Именно это является целью заявлений российского министра Шойгу по поводу "грязной бомбы", подчеркнул Порошенко. Он также отметил, что это очередная попытка Путина шантажировать мир и призвал не верить российским властям.
"Откуда взялись эти "грязные бомбы"? Это появилось от министра обороны России. Даже не министра обороны, а министра агрессии России Шойгу", – напомнил Порошенко.
"Он пытается распространить в качестве шантажа историю с "грязной бомбой" и преподносит это как повод, оправдание вторжения", – отмечает пятый президент.
"В Украине нет ни одной "грязной бомбы". Все ядерные бомбы в России. И Россия шантажирует. Сначала голодом, блокируя украинский морской флот с украинским зерном. Затем атакой на Запорожскую АЭС, это шантаж ядерным заражением. Россия шантажирует нас энергетическим кризисом, что недопустимо" ", – заметил Петр Порошенко.
"Не верьте Путину, не верьте Шойгу. Это действительно неправда, это, мягко говоря, абсолютное безумие. Это элементы гибридной войны России, которая пытается атаковать Украину, пытается подорвать доверие к Украине. Пожалуйста, не верьте россиянам, не верьте Путину" , – призвал Порошенко.
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