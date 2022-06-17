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Порошенко в эфире грузинского телеканала: российские варвары не уйдут от ответственности за свои преступления против Украины

17 июня, 2022 пятница
12:57
война с Россией

Петр Порошенко в эфире грузинского информационного телеканала Palitra News подчеркнул, что российская армия будет нести ответственность за преступления, которые она совершает в Украине. Порошенко также отметил, что победа Украины неизбежна, и наши Вооруженные Силы, построенные с 2014 года по стандартам НАТО, удивили весь мир

"Вооруженные Силы Украины сегодня удивили весь мир. Удивили Путина. И вместе с украинским народом, объединенные глобальной солидарностью с Украиной, мы остановили российские варварские силы", – говорит Порошенко.

"Сейчас мы переживаем чрезвычайно тяжелые бои на востоке нашего государства, за Северодонецк. И именно это название становится наиболее известным во всем мире. К сожалению, сейчас преимущество российской артиллерии в десять раз больше по сравнению с украинскими силами. Однако мотивация украинских сил чрезвычайна. Мы воюем за нашу землю. Мы воюем за наши семьи. За наших родителей и наше будущее", – объясняет пятый президент.

"Путин уже много раз обещал, что он захватит Донбасс. Он обещал сделать это через три дня. И перед 9 мая, который он считает днем победы. А впоследствии и перед днем россии 12 июня. И теперь говорят, что он планирует сделать это до 22 июня. Однако и этого не произойдет. Не удастся ему захватить Украину ни за 3 дня, ни за 3 года, ни за 3 тысячи лет. Никогда им это не удастся", – убежден Петр Порошенко.

"Украинские солдаты смогли оставить здесь, на нашей земле, навсегда, уже 32 тысячи российских солдат. И эти потери больше всех потерь, которые имела Россия за все годы после Второй мировой войны. Она уже потеряла 1430 танков, и это более того , что имеет Грузия, в 10 раз. Она потеряла 3500 бронемашин. Она потеряла 400 истребителей и вертолетов. И все это свидетельствует о том, что мы построили нашу армию на основе стандартов НАТО. Тогда как Россия противостоит нам на основе стандартов армии советской", – констатирует Порошенко.

"Русская армия воюет не с украинскими Вооруженными силами. Они воюют против наших женщин. Эти российские варвары насилуют и убивают их, как это было в Буче, Гостомеле, Ирпене, Рубежном, Северодонецке, Мариуполе, по всей Украине. А потому этим российским варварам точно не избежать ответственности за эти военные преступления против Украины. За этот геноцид против украинцев", – подчеркнул Петр Порошенко.

Общество
Грузия
Порошенко
Путин
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