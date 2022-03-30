Порошенко в эфире греческого телеканала призвал лидеров ЕС не мерить нефтяное эмбарго против России своей выгодой: речь идет о существовании Украины

"Причина, почему Путин нас атакует, очень проста. Он хочет видеть нас, украинцев, мертвыми. И он не хочет видеть Украину государством. Все здесь должно быть или большим Советским Союзом, или Российской империей в редакции 2.0", - отмечает Порошенко.

Вы не можете себе представить, сколько противотанковых ракет мы тратим в день. Больше, чем НАТО, Европейский Союз и Соединенные Штаты поставляют в месяц. Мы расплачиваемся за нерешительность политиков, которые говорят, что "нет, нет, нет, давайте не раздражать Путина". Когда сегодня некоторые из лидеров Европейского Союза говорят, что эмбарго на российские нефть и газ было бы дорогостоящим для европейской экономики, то я говорю "Неужели? Речь ведь не о деньгах", – отмечает Порошенко.



Он также рассказал греческим телезрителям о гуманитарной катастрофе в Мариуполе, где на протяжении веков проживала большая греческая община. Сейчас путинские войска целенаправленно уничтожают город.

"Мариуполь был символом процветания на Донбассе. Люди могли сравнить, что происходило в Донецке под российской оккупацией – и что происходило в Мариуполе под управлением Украины, где мы вернули контроль над городом после российского захвата Мариуполя в 2014 году", – сравнивает Порошенко.

Пятый Президент побчеркнул, что территориальные уступки врагу невозможны: "Это неприемлемо для Украины так же, как и для Греции в случае, если бы вам сейчас кто-то предложил, скажем, отдать несколько островов России. Могу себе только представить, какой была бы реакция греков. И такая же реакция сегодня от украинцев", – резюмирует Петр Порошенко.