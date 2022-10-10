Порошенко в эфире GB News: украинский народ несокрушимый, полон решимости выбросить Путина прочь с нашей земли
Попытки президента РФ Владимира Путина запугать украинцев и принудить к капитуляции на условиях Кремля не сработают
Об этом Петр Порошенко заявил в эфире британского телеканала GB News.
Он призвал западных партнеров к решительным действиям против страны-террориста, обстреливающей ракетами детские площадки и гражданские объекты.
"Зачем россияне это делают? Они хотят запугать и разделить нас. Но Украина демонстрирует свою несгибаемость, мы не боимся Путина", – подчеркнул Порошенко.
"Эта тактика Путина является давлением для переговоров и капитуляции на его условиях. В таком случае это демонстрация того, что это не только нападение на Украину - это нападение на Соединенное Королевство, на Францию, это нападение на весь Свободный мир", - поясняет пятый президент.
"Это, кстати, совместное нападение России, Беларуси, с территории которой производятся обстрелы, и Ирана. Потому что Путин теперь использует иранские дроны с большой дальностью и высокоопасным взрывчатым веществом, которые убивают, калечат, разрушают Украину", - отметил Петр Порошенко.
"Но результат – совершенно противоположный. Мы не боимся, мы вместе, мы полны решимости выбросить Путина с украинской земли. И это доказывает: украинский народ несокрушимый", – подчеркнул Порошенко.
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