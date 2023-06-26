Порошенко в эфире GB News: ситуация с Пригожиным в очередной раз доказала, что Путин понимает только язык силы
Петр Порошенко в эфире британского телеканала GB NEWS заявил, что последние события с "мятежом Пригожина" еще раз доказывают: Путин понимает только язык силы
"Чрезвычайно важно понимать, что ситуация с Пригожиным – это не конец Путина, но однозначно конец имиджа Путина в России – имидж неуязвимого лидера полностью разрушен. Весь мир понимает, кто такой Путин, но сейчас многие понимают это и в России", – сказал Порошенко.
"Если вы разговариваете с Путиным не с позиции силы – ничего не происходит. И это достаточно парадоксально, но даже случай Пригожина показывает, что если говорить с Путиным с позиции силой – это единственное, что Путин понимает", – подчеркнул Порошенко.
"Я считаю, что Вооруженные Силы Украины обязательно используют эту возможность, чтобы повысить эффективность и интенсивность нашего контрнаступления и получить определенные результаты", – отмечает пятый президент.
"Это показало пределы власти Путина. Нам нужно научиться говорить с Путиным на языке силы – это точно приведет нас к победе", – убежден Петр Порошенко.
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