"Чрезвычайно важно понимать, что ситуация с Пригожиным – это не конец Путина, но однозначно конец имиджа Путина в России – имидж неуязвимого лидера полностью разрушен. Весь мир понимает, кто такой Путин, но сейчас многие понимают это и в России", – сказал Порошенко.

"Если вы разговариваете с Путиным не с позиции силы – ничего не происходит. И это достаточно парадоксально, но даже случай Пригожина показывает, что если говорить с Путиным с позиции силой – это единственное, что Путин понимает", – подчеркнул Порошенко.

"Я считаю, что Вооруженные Силы Украины обязательно используют эту возможность, чтобы повысить эффективность и интенсивность нашего контрнаступления и получить определенные результаты", – отмечает пятый президент.

"Это показало пределы власти Путина. Нам нужно научиться говорить с Путиным на языке силы – это точно приведет нас к победе", – убежден Петр Порошенко.