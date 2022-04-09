Порошенко в эфире France 24 призвал французов присоединиться к ленд-лизу для Украины

Об этом сообщает "Европейская Солидарность" .

"Очень благодарен сенаторам Соединенных Штатов, глубоко благодарен администрации США и лидерству президента Байдена. Таким образом, имплементируется один из тех пунктов, которые были еще три недели назад представлены мною в так называемом "Плане пяти критических шагов", – напомнил Порошенко.

Как известно, план Порошенко кроме ленд-лиза также включает предоставление средств для контроля над небом и открытие "второго фронта", включая адские санкции и нефтяные эмбарго. Петр Порошенко также призывает западных партнеров ввести "Список Бучи" по примеру "Списка Магнитского".

Другие пункты плана – европейская перспектива для Украины и План Маршалла.

"Очень положительные сигналы поступают в отношении "Плана Маршалла" со стороны наших западных партнеров", – сообщил пятый президент.

"Призываю также французов: прошу, сделайте, как сделал Сенат Соединенных Штатов. Одобрите и вы отдельный Акт о ленд-лизе, но с французской стороны. Это сейчас очень важно", – отмечает Порошенко.

7 апреля Сенат США возобновил программу времен Второй Мировой войны – ленд-лиз , который позволит президенту Джо Байдену оперативнее предоставлять оружие и осуществлять другие поставки в Украину для отпора российскому врагу.

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