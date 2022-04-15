Порошенко в эфире Fox News: После Бучи и Краматорска должно быть еще больше санкций против России
Санкции против России должны усиливаться после каждого преступления армии страны-оккупанта. Об этом в эфире телеканала Fox News сказал Петр Порошенко. Он подчеркнул, что ситуация после разоблачения страшных преступлений россиян в Буче и других городах Украины существенно изменилась
В ответ на вопрос, что еще после признания президентом Байденом геноцида против украинского народа со стороны России могут сделать Соединенные Штаты для Украины, Порошенко сказал: "Я очень ценю то, что позиция Соединенных Штатов развивается. И позиция эта до 24 февраля и после этой даты является значительно отличной. Позиции до Бучи и после Бучи отличны", – отмечает Порошенко.
"Три недели назад я призвал к реализации плана пяти ключевых шагов – призыв, который я адресовал Соединенным Штатам, НАТО и Европейскому Союзу. Речь шла о ленд-лизе, и хорошо, что соответствующий акт был проголосован Сенатом США. Теперь дело за Палатой представителей, которую прошу также согласовать этот акт, и дать право президенту Байдену обеспечить поставки нам всего необходимого – от продовольствия до амуниции. Здесь развитие происходит", – отметил Петр Порошенко.
"Позиция вторая – закройте небо. От Словакии мы уже получили системы противовоздушной защиты С-300. Но соответствующее оружие есть и в других странах Восточной Европы, что должно быть согласовано НАТО и поддержано Соединенными Штатами", – считает пятый президент.
"Третья позиция – второй фронт. После Бучи должно быть еще больше санкций. Особенно после Краматорска, где они применили ракеты против людей, которые просто хотели эвакуироваться из города. Больше санкций за химические атаки в Мариуполе. Каждый день происходят новые преступления, а потому должно быть больше и санкций", – отмечает Порошенко.
"Позиция четвертая – План Маршалла, однозначно. Именно сейчас нужно уже формировать глобальную коалицию, которая стала бы для Украины светом в конце тоннеля.
И пятая позиция. Очень положительно, что Украина получила Опросник ЕС для получения еще в этом году статуса кадидата на членство в ЕС. Украина, пожалуй, платит самую большую цену за этот свой выбор, скрепленный кровью", – считает Порошенко.
"Что касается Соединенных Штатов, мы рассчитываем сегодня на фактор, который бы изменил правила игры. Можете себе представить, что всего 300 танков, 1000 бронемашин и 100 истребителей могут кардинально изменить характер этой войны. Помогите храбрым украинским солдатам, храбрым украинским пилотам выбросить Путина с украинской земли. И это абсолютно реальное дело", – резюмирует Петр Порошенко.
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