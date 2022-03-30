Порошенко в эфире Fox News: Никаких компромиссов по территориальной целостности не может быть

Об этом сообщает "Европейская Солидарность" .

Порошенко подчеркнул, что никаких компромиссов по территориальной целостности Украины быть не может.

"Мы здесь находимся на месте комплекса Ретровиль, являющегося одним из крупнейших торговых центров, 120 тыс. кв. м, где представлены едва ли не все мировые бренды, и который был полностью уничтожен российскими крылатыми ракетами. А вот там мы видим жилые дома, очень новые, современные, и все они были построены за последние 8 лет, во времена моего президента. Теперь они почти уничтожены", – показал Порошенко.

"Они были символом украинского успеха, и именно этот успех заставлял путина нервничать. Поэтому он сошел с ума и прибег к нападению на Украину с намерением уничтожить наше государство. Он просто отказывает нам в праве жить. И ненавидит мысль о том, что мы можем иметь свое собственное государство. Он хочет все сравнить с землей. И это доказательство его неадекватности", – убежден Порошенко.

"Ирпень, испытавший жестокие бои, – мы от него буквально в 10 километрах. Не знаю, вы это слышите, но это российская артиллерия, которая стреляет именно сейчас. Меньше чем 2 километра отсюда. И это демонстрация того, о чем говорил. заместитель министра обороны России, утверждая об уменьшении активности российских войск на этом направлении. Так вот, это неправда. Российская артиллерия, российские системы залпового огня именно сейчас атакуют гражданские кварталы Киева", – констатирует Порошенко.

Отвечая на вопрос, на какие компромиссы готова пойти Украина во время переговоров, Порошенко сказал: "Прежде всего Украина никогда не сдается. И то чудо, которое сегодня демонстрирует Украина, удивило и мир, и Путина. Ведь Путин хотел захватить Украину за 36 часов, тогда как генералы НАТО предоставляли нам 72 часа. Сегодня речь идет уже почти о 5 неделях нашей борьбы за нашу нацию".

"Позиция вторая – речь идет о полной ответственности Зеленского. Эта ответственность действительно очень сложна. Когда я был президентом, у нас было пять лет переговоров, но сломали план Путина по Новороссии, Малороссии, по разделу и разрушению Украины. Я делаю все от меня возможное, чтобы сделать позицию Зеленского более крепкой, демонстрировать единство и внутри Украины, и глобальную солидарность с Украиной со стороны всего мира", – подчеркнул пятый президент.

"Никаких компромиссов по территориальной целостности Украины. И украинский народ должен поддержать мирную договоренность. Очень важно осознать это уже сейчас. И насколько я понимаю, Зеленский в своем заявлении как раз подтвердил такую позицию, что никаких компромиссов по территориальной целостности не будет", – резюмирует Петр Порошенко.

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