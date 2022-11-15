Об этом Петр Порошенко сказал в эфире Deutsche Welle. Пятый президент подчеркнул, что мир должен быть еще более решительным, чтобы остановить российского диктатора.

"Я думаю, что это отличный пример, итог саммита G20, ключевой вывод, как Россия понимает результаты саммита – атакует объекты критической энергетической инфраструктуры. Сразу после этого в Киеве не стало света. Сейчас мы – на генераторе электроэнергии, чтобы иметь возможность поговорить с вашими зрителями", – объясняет Порошенко.

"Не ожидайте, что мы сможем достичь с ним компромисса. Представьте, что убийца пришел к вам домой, убил ваших детей, изнасиловал вашу жену, занял второй этаж вашего дома, а затем открыл дверь и предложил вам переговоры о мире", – говорит Порошенко.

"Эта ситуация демонстрирует, что мы должны быть еще более решительными, чтобы остановить Путина", – отмечает Петр Порошенко.

15 ноября враг нанес по Украине массированный удар – более 90 ракет. Взрывы гремели в Киеве , Львове , Ривном , Харькове и области , Кривом Роге , Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.

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