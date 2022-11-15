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Порошенко в эфире DW: ракетные удары по Украине во время саммита G20 демонстрируют отношение Путина к миру

15 ноября, 2022 вторник
19:55
война с Россией

Ракетные удары по Украине во время работы саммита мировых лидеров в Индонезии демонстрируют, как Путин относится к окончанию войны, миру и решениям саммита G20

Об этом Петр Порошенко сказал в эфире Deutsche Welle. Пятый президент подчеркнул, что мир должен быть еще более решительным, чтобы остановить российского диктатора.

"Я думаю, что это отличный пример, итог саммита G20, ключевой вывод, как Россия понимает результаты саммита – атакует объекты критической энергетической инфраструктуры. Сразу после этого в Киеве не стало света. Сейчас мы – на генераторе электроэнергии, чтобы иметь возможность поговорить с вашими зрителями", – объясняет Порошенко.

"Не ожидайте, что мы сможем достичь с ним компромисса. Представьте, что убийца пришел к вам домой, убил ваших детей, изнасиловал вашу жену, занял второй этаж вашего дома, а затем открыл дверь и предложил вам переговоры о мире", – говорит Порошенко.

"Эта ситуация демонстрирует, что мы должны быть еще более решительными, чтобы остановить Путина", – отмечает Петр Порошенко.

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