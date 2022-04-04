Порошенко в эфире CNN рассказал о зверствах российских оккупантов под Киевом: это не сцены из фильма ужасов, это происходит сейчас в Украине

Об этом сообщает сайт партии "Европейская Солидарность" .



"Солдаты нашего батальона "Братья по Оружию" вернулись из Бучи, Ирпеня, Гостомеля. И я очень надеюсь, что вы сегодня увидели видео о ситуации в этих городах, в пригороде Киева. Ранее бойцы нашего батальона помогали людям из этих городов перебраться в Киев. Здесь сотни мертвых тел просто лежат, с завязанными руками, с признаками пыток, убитые российскими варварами", - объясняет Порошенко.



"Я немедленно попросил и свою команду юристов довести это все до сведения мирового сообщества, международных институтов, включая Международный суд ООН, который непосредственно ответственен за дело в отношении Путина. За тысячи и тысячи украинских гражданских, убитых этим сумасшедшим маньяком", - говорит пятый Президент.



"Такое просто невозможно для человека с нормальным умом, с нормальной психикой, видеть это. Поймите, это не сцены где-то из фильма ужасов. Это настоящие дни из жизни украинской столицы. И так вот мы живем в Киеве. Прямо за мной можно увидеть площадку детского центра по баскетболу "Авангард". А вот Бабий Яр. И именно сюда попала российская ракета, в эту площадку. Мы прямо здесь. Вот такая она - их уважение к жертвам Бабьего Яра. Это демонстрация того, насколько ужасна эта война" , – констатирует Петр Порошенко.



Он отметил, что русские войска повсюду уничтожают гражданское население, и это нужно немедленно остановить.



"Если мы не остановим их здесь, в Украине, тогда они точно пойдут дальше. И они об этом говорят публично. Если их не остановить, война придет в Польшу, в страны Балтии, другие части Европы", - предостерегает Порошенко.



"Что нам точно нужно - это больше оружия. Представьте себе: будущее Украины, Европы и мира сегодня зависят от 100 истребителей, 300 танков, 500 бронемашин. Сегодня в Украине длинные очереди из сотен и тысяч украинцев, стремящихся записаться в силы обороны, вооруженные силы Украины, включая батальоны территориальной обороны, чтобы получить оружие и помочь изгнать российские силы из нашей земли", - отмечает Порошенко.