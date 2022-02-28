Порошенко в эфире CNN призвал Запад дать Украине еще больше Стингеров, Джавелинов и NLAW

"Вместо цветов славы россиян здесь встречают коктейли Молотова, или, как сейчас о них говорят в Украине, "Бандера-смузи". За три дня Россия потеряла 4 500 человек, сотни танков и бронированных машин, около пяти десятков самолетов и вертолетов", - констатирует Петр Порошенко.

"Сегодня украинские военные демонстрируют, насколько все мы крепки. Они делают главную работу, но противостоит вся страна", - отмечает пятый президент.

"Что нам нужно? Украине нужны радиостанции, бронежилеты, каски. Однако больше всего мы нуждаемся в противовоздушных системах, Стингеры для противодействия российским вертолетам. Мы и дальше нуждаемся в системе противотанковой борьбы - Джавелины, NLAW, другие образцы, ведь практически каждый отряд обороны должен быть оснащен противотанковым оружием. И это поможет нам останавливать российские танки. А российские танкисты тогда будут отказываться ехать в Украину, потому что их гибель будет неизбежна", – говорит Порошенко.

"Нам нужны системы противовоздушной обороны, их тоже нужно нам поставлять", – подчеркивает Петр Порошенко.