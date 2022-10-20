Порошенко в эфире CNN призвал США и Израиль дать Украине средства ПВО и ПРО: речь идет о защите гражданской инфраструктуры и людей
Петр Порошенко в эфире телеканала CNN заявил, что Украина нуждается в современных средствах противовоздушной, противоракетной и противодронной обороны, которыми владеют, в частности, США и Израиль. Пятый президент подчеркнул, что речь идет о защите гражданского населения и объектов критической инфраструктуры, которую атакует Россия
Об этом сообщает сайт "Европейской Солидарности" .
Мы знаем, что Израиль имеет специальную технологию борьбы с иранскими беспилотниками. Эта технология может спасти жизнь сотен украинцев. Мы ожидаем шагов не только от Израиля, но и от США. Потому что если мы не уничтожим эти иранские беспилотники здесь, завтра они могут появиться в небе Израиля, или, кто знает, возможно, в небе некоторых европейских стран", - подчеркнул Порошенко.
"Это – не для боевых действий, это защита энергетических и гражданских объектов", – пояснил Петр Порошенко.
Он также отметил, что западные союзники Украины должны ввести санкции против Ирана из-за поставок дронов-камикадзе российской армии.
"Иран должен понять, что если он не прекратит поставки не только беспилотников, но и баллистических ракет, которые он планировал поставлять, его будут ждать адские санкции. Мы должны остановить Иран", - считает Порошенко.
"Наш парламент требует от правительства разорвать дипломатические отношения между Украиной и Ираном, отменить все визовые послабления и ввести наши национальные санкции. Но мы рассчитываем, что также будут и международные санкции", - убежден Петр Порошенко.
Петр Порошенко также призвал США признать Россию государством-спонсором терроризма.
"Мы очень ценим лидерство США, американского президента Джо Байдена, американского Конгресса и американского народа. Мы ожидаем, что решение о признании России террористическим государством будет правильным, равно как это было для Ирана. Это абсолютно необходимое решение", - подчеркнул Петр Порошенко.
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