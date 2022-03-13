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Война с Россией: хроника
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Порошенко в эфире CNN призвал дать Украине истребители, системы противовоздушной и противотанковой обороны

13 мартa, 2022 воскресенье
17:21
война с Россией

Петр Порошенко в эфире американского телеканала CNN призвал западных союзников предоставить Украине истребители и системы противовоздушной обороны. Порошенко подчеркнул: Украина нуждается в существенном увеличении военной помощи, ведь она сегодня находится на передовой войны российской империи против западного мира

"Мы глубоко благодарны за помощь, которую мы получаем от Соединенных Штатов. Высоко ценим лидирующую роль президента Байдена, его администрации, двухпартийную поддержку в Конгрессе США. Высоко ценим мы также поддержку Европы и НАТО. Но этого недостаточно. Прошу, изучите очень внимательно опыт Акта о ленд-лизе во времена Второй мировой войны. Сейчас нам нужно все – от военных истребителей, противотанковых систем, противоповоротных систем защиты. Нам нужно все – от продовольствия до амуниции. Теперь нужно все", – подчеркнул Порошенко.

"Чем больше вы оказываете нам помощь ради увеличения эффективности украинских Вооруженных Сил, тем все более слабым будет становится Путин. И именно благодаря этому - вашей поддержке безопасность всего мира, Соединенных Штатов, безопасность НАТО будет больше", - подчеркнул пятый президент.

"С событий в Украине сегодня начинается завершение российской империи. Не позвольте Путину создать Советский Союз 2.0. Это то, чему мы сейчас противостоим в Украине, при присутствии российских танков всего в 15 милях от Киева", – отмечает Петр Порошенко.

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