Порошенко в эфире CNN призвал дать Украине истребители, системы противовоздушной и противотанковой обороны

"Мы глубоко благодарны за помощь, которую мы получаем от Соединенных Штатов. Высоко ценим лидирующую роль президента Байдена, его администрации, двухпартийную поддержку в Конгрессе США. Высоко ценим мы также поддержку Европы и НАТО. Но этого недостаточно. Прошу, изучите очень внимательно опыт Акта о ленд-лизе во времена Второй мировой войны. Сейчас нам нужно все – от военных истребителей, противотанковых систем, противоповоротных систем защиты. Нам нужно все – от продовольствия до амуниции. Теперь нужно все", – подчеркнул Порошенко.

"Чем больше вы оказываете нам помощь ради увеличения эффективности украинских Вооруженных Сил, тем все более слабым будет становится Путин. И именно благодаря этому - вашей поддержке безопасность всего мира, Соединенных Штатов, безопасность НАТО будет больше", - подчеркнул пятый президент.

"С событий в Украине сегодня начинается завершение российской империи. Не позвольте Путину создать Советский Союз 2.0. Это то, чему мы сейчас противостоим в Украине, при присутствии российских танков всего в 15 милях от Киева", – отмечает Петр Порошенко.