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Война с Россией: хроника
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Порошенко в эфире CNN: покупать российские нефть и газ безнравственно, каждый доллар Путин использует для убийства украинцев

8 мартa, 2022 вторник
10:31
война с Россией

Петр Порошенко в эфире американского телеканала CNN призвал западные государства ввести эмбарго на российские углеводороды

Об этом сообщает сайт партии "Европейская Солидарность".

"Ежедневно, пока Путин сохраняет возможности для нападения, он должен знать, что санкционное давление будет усиливаться. Например, зачем финансировать Путина, покупая, даже со скидкой, российскую нефть Urals? Это, по меньшей мере, аморально. Нужно ввести эмбарго на импорт нефти из России", - подчеркивает Порошенко.

"И зачем европейцы дают Путину деньги, покупая природный газ? Каждый доллар для Путина будет использован для убийства украинцев. Мы не должны этого позволить. Мы должны быть едиными. Мы ценим лидерство США, лидерство президента Байдена, Администрации, Конгресса. Мы не должны останавливаться. Это момент истины", - убежден пятый Президент.

Петр Порошенко также призвал предоставить Украине как можно большее вооружение для защиты и закрыть воздушное пространство.

"Когда вы помогаете Украине, поставляете оборонное оружие, гранатометы, это помогает нашей армии сохранять обороноспособность на должном уровне. Мы нуждаемся в боевых самолетах. Мы просим осуществить обмен самолетами - дать американские самолеты Польше, Германии, Словакии, а нам отдать старые советские самолеты. Нам нужно закрыть воздушное пространство над нашими головами, над атомными станциями, над гражданами, над Украиной. В США около 70 процентов граждан поддерживают этот шаг. В Европе около 70 процентов граждан поддерживают это. Давайте сделаем этот решительный шаг", - призывает Порошенко.

"Это не война только против Украины, и это все должны понять. Это война против коллективного Запада, война против США, война против НАТО, война против Европы, война против всего мира", - отмечает Петр Порошенко.

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Европейская солидарность
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