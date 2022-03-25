Порошенко в эфире британского телевидения: Сейчас главная задача мира – спасти Украину
Петр Порошенко в эфире британского телеканала Channel 4 TV призвал союзников из ЕС и НАТО дать Украине как можно больше противовоздушного и противотанкового оружия. Порошенко подчеркнул: сейчас главное – спасти Украину, и вокруг этой миссии должен объединиться мир так же, как объединилось украинское общество
"Мы в полной мере поддерживаем усилия президента Зеленского в знак единства внутри нашего государства. С первых дней этой войны я инициировал встречу с президентом Зеленским. Тогда мы пожали друг другу руки и решили начать все с чистого листа. Защищать Украину следует вместе", – подчеркнул Порошенко.
"Сейчас важно получить противотанковое и противовоздушное оружие, в том числе от Великобритании, от НАТО. Это и поможет нам спасти Украину. Если этого не произойдет, если Путину удастся захватить Украину, Путин пойдет дальше. И тогда не будет никакого значения – кто в оппозиции, а кто президент", – отмечает Порошенко.
"Начиная с 24 февраля все мы находимся в совсем ином мире, чем прежде. Все мы сейчас солдаты. И я сегодня нахожусь здесь, где на расстоянии менее 10 километров присутствуют российские танки. Мы все объединены вокруг Украины. И мы искренне рассчитываем, что весь мир будет таким же объединенным вокруг Украины, включая то единство, которое демонстрирует Великобритания", – отметил Порошенко.
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