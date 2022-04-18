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Порошенко в эфире болгарского телеканала призвал не доверять российской пропаганде: Путин - агрессор и преступник

18 апреля, 2022 понедельник
15:14
война с Россией

Порошенко подчеркнул: доверять российскому диктатору – это одна из самых больших ошибок в жизни

Петр Порошенко в эфире болгарского телеканала NOVA обратился к тем европейцам, которые находятся под влиянием российской пропаганды. На вопрос, что бы он сказал тем, кто верит Путину, Порошенко подчеркнул: доверять российскому диктатору – это одна из самых больших ошибок в жизни.

"Я думаю, что вас инфицировала путинская пропаганда. А потому моим первым советом будет такой: прекратите смотреть российское телевидение. Пусть лучше они смотрят ваши каналы. Это точно будет лучше", – отмечает Порошенко.

"Здесь у нас сейчас присутствуют сотни журналистов со всего мира, которые предоставляют объективную информацию на основании того, что они видят не нашими, а своими глазами. И все они говорят одно и то же - что Путин - агрессор. Что Путин - преступник", – констатирует Петр Порошенко.

"Что сейчас происходит в Мариуполе, где мэр сказал, что погибли более 15 тысяч человек – мирных жителей, детей, женщин. Насиловали, убивали, пытали. Это преступления против человечности, геноцид украинского народа. Россияне убивают нас только потому, что хотят заставить нас уйти, они хотят убить нас просто потому, что мы украинцы. Они хотят стереть нашу страну с карты мира. Он не признает наше право на жизнь, на существование. В этой ситуации чрезвычайно важно быть едиными, держаться вместе, чтобы остановить Путина и выгнать его с украинской территории", – говорит Порошенко.

"Он ненавидит Европу. Он ненавидит наш западный мир. Он ненавидит наши ценности. И никаких компромиссов с ним не найти, поскольку он хочет видеть всех нас мертвыми, а мы просто хотим жить. Очень просто. Защищая Украину сейчас, мы защищаем Европу и Болгарию ", – резюмирует Петр Порошенко.

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