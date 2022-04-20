Порошенко в эфире BFM TV: на Донбассе решается судьба Европы и всего мира

Об этом сообщает сайт партии "Европейская Солидарность" .



Он призвал союзников дать ВСУ еще больше оружия, усилить санкции против агрессора и ускорить членство Украины в Евросоюзе.



"Это не битва за Донбасс. Это даже не битва за Украину. Это - битва преступной, сатанинской России против всего нашего мира. Именно поэтому на Донбассе сейчас решается не только судьба Украины, а судьба Европы и судьба мира", - отмечает пятый президент.



Именно поэтому нам нельзя сейчас откладывать вопрос о поставках в Украину оружия и боеприпасов. Именно поэтому нам нельзя откладывать принятие решения об эмбарго и санкциях против России. Именно поэтому нам нельзя сейчас откладывать решение об изоляции России. Потому что от победы славных украинских Вооруженных сил, украинской нации, украинского государства зависит ваша судьба в том числе", - призвал Порошенко.



"Есть еще одно важное решение, которое вся Украина ждет. Это предоставление Украине уже сейчас, в 2022-м, статуса страны кандидата в ЕС. Украина заплатила за это право, возможно, самую большую цену. Украина запечатала свою заявку на членство кровью тысяч украинских солдат и тысяч украинских гражданских, которых невинно замучили россияне. Мы заплатили за это большую цену. Мы сдали, пожалуй, самый сложный экзамен. И я твердо убежден, что мы достойны быть и членами Европейского Союза, и, наконец, членами НАТО", - подчеркнул Петр Порошенко.



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