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Война с Россией: хроника
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Порошенко в эфире BBC: Я делаю все возможное, чтобы поддержать президента Зеленского

9 мартa, 2022 среда
19:19
война с Россией

Петр Порошенко в эфире британской телекомпании BBC подчеркнул, что делает все возможное для поддержки президента Украины Владимира Зеленского

"Сегодня у нас президент Зеленский. И я делаю все  возможное для того, чтобы поддержать президента Украины для демонстрации единства, ради обеспечения его мандатом на переговорах. Я выступаю категорически против того, чтобы усложнять его позиции, ведь он должен быть сильным – благодаря украинскому единству. Сильным благодаря западной поддержке, западным военным истребителям для нашей армии, которые следует поставлять уже сейчас", - подчеркнул Порошенко.

Отвечая на вопрос ведущей Люси Гокингс о необходимости нейтрального статуса Украины, Порошенко напомнил, что в 2014 году Путин напал на Украину, когда она была внеблоковым государством. Он отметил, что настоящая цель Путина – не в этом.

"Его цель в том, чтобы оккупировать Украину. Цель Путина - и дальше вести войну против Запада. Войну против вас. Мы должны быть достаточно мужественными для того, чтобы не поддаваться на его безумный шантаж", – отмечает Петр Порошенко.

"Прошу, очень внимательно изучите уроки 1938 года. Эта дата занимает очень важное место в британской истории. А также вспомните об уроках премьер-министра Черчилля, когда он создал правительство национального единства. Весь мир объединился тогда и атаковал Гитлера с целью сохранения мира. Поверьте , что сейчас ситуация такая же", – убежден пятый президент.

Порошенко
Европейская солидарность
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