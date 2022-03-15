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Война с Россией: хроника
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Порошенко в эфире BBC: если Украина перестанет стрелять – не станет Украины, если Россия перестанет стрелять – наступит мир

15 мартa, 2022 вторник
12:27
война с Россией Порошенко

Ключевым компонентом стойкости Украины после 24 февраля стало единство всего общества в борьбе против российских захватчиков

Об этом в эфире британской телекомпании BBC сказал Петр Порошенко, сообщает сайт партии "Европейская Солидарность" .

"Единство является ключевым компонентом стойкости Украины. Мир уже не будет таким, каким он был до 24 февраля этого года. Сейчас мы живем в совершенно другом мире. И не важно, опытен или неопытен президент Зеленский, мы в Украине все едины. Мы все вместе. Мы это демонстрируем уже в течение 19 дней, и делаем это очень эффективно. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы на переговоры президент Зеленский поехал как сильный лидер объединенной страны, которую уважают во всем мире", - отмечает Порошенко.

Отвечая на вопрос, возможны ли компромиссы в переговорах с Россией, Петр Порошенко сказал: "В течение 5 лет моего президентства Путин не имел никакой возможности поднимать вопрос о том, кому принадлежат Крым и Донбасс. И я абсолютно уверен, что и Зеленский будет стоять на тех же позициях. В течение 5 лет моего президентского срока мы освободили две трети оккупированного Донбасса и создали новую армию. Вывод из этого такой, что Путин пойдет настолько далеко, насколько мы вместе с вами ему это позволим сделать", - считает Порошенко.

"Я уверен, что глава государства должен идти на такие переговоры с сильной позицией, при поддержке единства внутри нашего государства и при единстве всего мира. Сейчас мы смогли разрушить сценарий Путина. И это очень важно, что мы должны демонстрировать с нашей стороны позицию силы. В противном случае мы просто измотаемся. Если Украина перестанет стрелять - не станет Украины. Если перестанет стрелять Россия - придет мир. Это очень просто", - резюмирует пятый президент.

Порошенко также призвал союзников открыть второй фронт и предоставить Украине еще больше оружия, боеприпасов и амуниции.

"Сейчас самое время для внедрения новой формы нашего сотрудничества. Наши резервы, наши склады пустеют. Их нужно пополнять. Ведь настоящей целью Путина является не Украина. Это его война против всего Запада. И, возможно, это достаточно отдаленное сравнение со Второй мировой войной и Великобританией. Что тогда было сделано? Был открыт второй фронт", - напомнил Петр Порошенко.

"Помните: если падет Украина, Путин не остановится. Путин пойдет дальше. А вот если Украина выиграет, тогда это станет символом мира", – резюмирует Порошенко.

Новости
Петр Порошенко
Европейская солидарность
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