Порошенко в эфире Al Jazeera призвал государства Персидского залива увеличить поставки нефти на мировой рынок: нам нужно эмбарго на российскую нефть

Об этом сообщает пресс-служба "ЕС".



"Сейчас свою отдельную роль играет также арабский мир. Почему? Потому что сейчас, когда мы просим ввести эмбарго на российские нефть и газ, все страны Персидского залива могут увеличить поставки своей нефти и газа на мировой рынок. И это именно то, на что мы рассчитываем от вас", – отмечает Порошенко.

"Это поможет избежать продовольственного кризиса и остановить угрозу безопасности обеспечения продовольствием. И это также позволит всем нам удерживать цену на нефть и газ на фоне введения эмбарго по отношению к российским энергоносителям", - объясняет Петр Порошенко.

"Ведь это действительно аморально - платить миллионы долларов каждую неделю, которые Европа и мир платят России, а эти деньги идут дальше на финансирование убийства украинцев", - говорит Порошенко.



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