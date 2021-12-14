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Порошенко в Донецкой области почтил память Степана Чубенко и встретился с волонтерами Донбасса

14 декабря, 2021 вторник
10:01
Общество

Пятый Президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко в Краматорске почтил память Степана Чубенко и возложил цветы к недавно установленному памятнику юному герою. Лидер партии также пообщался с волонтерами, проукраинскими активистами из Донецкой и Луганской областей

Об этом сообщает сайт "Европейской Солидарности" .

"Говорят, что патриотами не рождаются, патриотов воспитывает народ, страна, родители, школа и в конце концов обстоятельства, сопровождающие жизнь человека. Нет никакого сомнения, что Степан был настоящим патриотом. "Футбол для меня – больше, чем жизнь, и больше , чем жизнь – это Украина" - это сказал ребенок в возрасте 16 лет. Хотя говорят, что он себе год приписал для того, чтобы пойти защищать Украину", - заметил Петр Порошенко.

"Это пример служения. Это кардинальное отличие от тех, кому "какая разница". И для меня Степан Чубенко всегда остается символом", - сказал он.

Именно команда "Европейской Солидарности" Донбасса инициировала решение об установке памятника Степану Чубенко в Краматорске, у входа на стадион, где проводились турниры. "Чтобы вся Украина знала, каким был Степан - парень из Краматорска, очень любивший Украину", - добавил Порошенко.

Пятый президент напомнил, что парня схватили боевики за то, что у него была лента желтого и голубого цветов, а еще у него был шарф ФК "Карпаты". "Я, кстати, хочу обратиться в ФК "Карпаты", чтобы увековечить память Степана и там", - добавил лидер "Евросолидарности".

Петр Порошенко также отметил огромный вклад в совместную борьбу за Украину местных волонтеров, помогающих украинской армии с 2014 года. "Волонтеры – это те, кто неравнодушен. Волонтеры – это те, кому не "какая разница". Это в том числе и те, кто продал все, что у них было, чтобы отдать и поддержать армию", - подчеркнул он.

Пятый президент подчеркнул, что сегодня встречается с волонтерами, чтобы поблагодарить их за весомый вклад в укрепление обороноспособности государства.

"Для того, чтобы быть героем, надо быть патриотом, и надо быть небезразличным как волонтеры. Так вел себя Степан, так вел себя Владимир Рыбак, и для меня это было символом борьбы и любви к Украине дончан, живущим на Донбассе" , - подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

"В то время как другие в доме культуры "Стирол" давали корпоративчик сепарам, смеялись над украинской армией, шутили о том, как захватывали украинские танки, а потом еще деньги от сепаров брали за эти корпоративчики. А потом ехали в Москву и фотографировались на Красной площади тогда, когда русские наемники и русские солдаты убивали здесь украинцев", - добавил он.

Петр Порошенко вручил благодарности от команды "Европейской Солидарности" по случаю Международного дня волонтера Ольге Рубановской, Ольге Костериной, Надежды Калиниченко, Натальи Журбенко.

"Спасибо вам от всех патриотических сил Станицы Луганской. И они все хотят стать членами "Европейской Солидарности", - сказала в ответ известная волонтер Наталья Павловна Журбенко.

Новости
Петр Порошенко
Европейская солидарность
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