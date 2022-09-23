Порошенко в Corriere della Sera: "Нет никакого "референдума" – есть фарс, чтобы оправдать безумие Путина"
Псевдореферендум на временно оккупированных территориях Украины – это попытка оправдать безумие Путина
Об этом Петр Порошенко сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera .
На вопрос: "Что будет после сегодняшних референдумов?" Порошенко ответил: "Я не согласен с вами, когда вы используете слово "референдум". Референдума нет. Есть фальшивка, шоу, чтобы попытаться легитимизировать безумие Путина, сценарий оккупации. Происходящее сегодня следует назвать своим именем: фарс" .
"Ни один украинец не пойдет голосовать, украинцы ненавидят Путина за те преступления российского вторжения, которые они увидели. Если вы хотите знать, что чувствуют люди на оккупированных территориях, нужно уехать начиная с Бучи, Бородянки и заканчивая только что освобожденным Изюмом. Люди только и ждут наказания за это варварство", – отмечает Порошенко.
"Что Путин будет делать с этим фарсом? Ничего. Это так, если бы завтра он заявил, что Сицилия, Неаполь, Флоренция, Аляска или страны Балтии - это Россия. Это ничего не изменит и не остановит украинские войска", - объясняет Петр Порошенко.
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