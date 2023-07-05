Порошенко в Брюсселе заявил о беспрецедентном единстве украинцев вокруг членства в ЕС и призвал использовать уникальное окно возможностей

Он призвал использовать это уникальное окно возможностей, чтобы до конца 2023 года начать предвступительные переговоры, пишет сайт партии "ЕС".

После встречи с Еврокомиссаром по соседству и расширению Оливером Варгеи Порошенко отметил, что для прорывного результата нужно выполнить все рекомендации Еврокомиссии.

"Благодарю Комиссара ЕС за предметный и искренний разговор. Главная тема — обеспечение надлежащего выполнения Украиной семи рекомендаций Еврокомиссии для положительного решения лидеров ЕС относительно начала предвступительных переговоров. Указал на беспрецедентное единство и консолидацию власти, оппозиции и гражданского общества вокруг курса на членство в Европейском Союзе", – сказал Порошенко.

"Важно максимально эффективно воспользоваться окном возможностей для ускорения реформ и начала предвступительных переговоров до конца этого года. Этих прорывных решений ждут украинское общество и украинские герои на фронте. Потому что каждый шаг к членству в ЕС — успех украинской государственности, наш шаг в будущее и сокрушительная поражение путинского режима", – убежден пятый президент.

"Однако следует осознать, что оценка Еврокомиссии относительно прогресса Украины будет зависеть не от политической конъюнктуры, а от реализации обещанного комплекса реформ, от конкретных результатов по достижению критериев членства", – отмечает Петр Порошенко.

Состояние выполнения рекомендаций обсудили также на встрече с Генеральным директором по расширению и соседству Европейской Комиссии Гертом Яном Купманом. "Непосредственно у него в руках "украинское досье" для вступления в Евросоюз. Благодарен за глубокое понимание и поддержку Украины и нашего народа на пути к членству в ЕС в нынешних сложных условиях безопасности", - сообщил пятый президент.

"У нас нет никакого морального права промахнуться. Потому что главным критерием для определения готовности или неготовности Украины к дальнейшим этапам присоединения к Евросоюзу является результативность украинских реформ", - подчеркнул Порошенко в Facebook.

В контексте многолетней программы финансовой поддержки со стороны ЕС нашего государства Петр Порошенко передал еврочиновникам видение отдельных неотложных шагов для достижения целей этой программы.