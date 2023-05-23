Порошенко в Брюсселе призвал начать предвступительные переговоры с Украиной до конца года

Порошенко призвал евродепутатов обеспечить максимальное содействие для политического решения лидеров ЕС положить начало предвступительным переговорам с Украиной до конца 2023 года.

"Этот формат стал уже доброй традицией для откровенного и содержательного диалога с евродепутатами по Украине и ее европейскому будущему. Конечно, наша главная цель – укрепление устойчивости Украины и наша победа над российским агрессором. Поблагодарил депутатов Европарламента за четкую политическую поддержку Украины", – написал Порошенко в Facebook .

"Мы пришли к общему выводу, что единственно возможный способ нейтрализации российской угрозы для Украины и демократического мира – это полная победа Украины на поле боя, ликвидация и привлечение к международной ответственности путинского режима, а также, безусловно, членство Украины в ЕС и НАТО. Для достижения этой цели необходимо увеличить и ускорить поставки ВСУ современных наступательных вооружений и военной техники, усилить санкционный режим против России для предотвращения дальнейшей агрессии, создать специальный международный трибунал за преступления агрессии, увеличить финансовую и экономическую поддержку Украины, в том числе торговую либерализацию и программу послевоенного восстановления нашей державы", – отмечает лидер партии.

Порошенко с евродепутатами также подробно обсудили состояние демократии в Украине в условиях военного положения и прогресс в реализации реформ, в частности, в сфере децентрализации и антикоррупционной политики.

Во время встречи с еврокомиссаром по расширению и политике соседства Оливером Варгеи Порошенко обсудил выполнение Украиной критериев членства в Евросоюзе, необходимых для начала предвступительных переговоров с ЕС в конце 2023 года.

"Мы одинаково понимали, что формальное решение о предвступительных переговорах является лишь началом длительного пути достижения соответствия критериям членства, особенно в части демократических ценностей, независимости правосудия и антикоррупционных усилий", - пишет Порошенко.

"Поблагодарил Европейскую Комиссию за мощную проукраинскую позицию и помощь в отпоре российской агрессии, восстановлении территориальной целостности, финансово-экономической стабилизации. Мы также обменялись мнениями относительно эффективного послевоенного восстановления Украины с акцентом на важность привлечения международных доноров и обеспечения надлежащей координации - сообщил пятый президент.

"Есть четкая позиция о том, что война не должна стать поводом к торможению или сворачиванию демократии и реформ в Украине, потому что именно за общие ценности и свободное европейское будущее сегодня борется украинский народ", – резюмирует Петр Порошенко.