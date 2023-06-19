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Порошенко в Британии покупает еще одну партию мощных тягачей для ВСУ

19 июня, 2023 понедельник
19:13
Общество

Находящийся в Великобритании Петр Порошенко сообщил о закупке еще одной партии мощных тягачей Foden, которые способны в считанные минуты разгрузить контейнер с боеприпасами или загрузить подбитую технику для эвакуации

Об этом сообщает сайт Европейской Солидарности.

Ранее Фонд Порошенко с волонтерами ОО "Справа громад" законтрактовали 20 таких машин, первая - уже работает на линии фронта. Команда Порошенко нашла еще 20 тягачей, британские партнеры уже представили соответствующие документы на получение экспортной лицензии, чтобы ускорить процедуры, объясняет пятый президент.

"В Украине за этими автомобилями выстроилась очередь артиллеристов, потому что разгрузка контейнера с боеприпасами занимает полторы минуты. Или эвакуация бронетехники займет полторы минуты. Во время контрнаступления это очень нужно", - объясняет Порошенко.

Петр Порошенко говорит - также присматриваются к мощным восьмиколесным DAFам с кранами-манипуляторами, которые имеют схожие с Fodenом характеристики: "Мы на этом не остановились. Есть еще такой четырехмостовой DAF, имеющий такой же двигатель, такую же коробку, такую же мощность крана, так же полторы минуты для разгрузки контейнера с боеприпасами, с передвижной мастерской, шиномонтажом – с чем угодно… Мы сейчас анализируем, делаем технический осмотр, испытания… И если все будет успешно, это тоже объект нашего следующего контракта, который мы заключим в Великобритании".

"Все это делается для того, чтобы очень быстро доставить это в Украину при помощи наших британских друзей", - говорит Порошенко.

Как известно, ранее Фонд Порошенко и ОО "Справа Громад" законтрактовали в Великобритании более 300 грузовиков Leyland DAF. Leyland DAF 45.150 — это полноприводный пятитонный дизельный грузовик, который может оснащаться лебедкой и перевозить все, что нужно для фронта: боекомплект, продукты, воду и горючее в бочках. Часть автомобилей оборудована кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов.

На шасси этих грузовиков делают специальные кунги для комплексов БПЛА Poseidon, мобильные мастерские, очень нужные на передовой для ремонта военной техники. Часть грузовиков переоборудовали под нужды противовоздушной обороны – на них устанавливают зенитные установки, уничтожающие вражеские "шахеды".

Для нужд артиллерии также приобретены два танковых супертягача Oshkosh. Основное предназначение тягача – транспортировка танков, развертывание и эвакуация бронетранспортеров, самоходной артиллерии, бронированных бульдозеров и других тяжелых транспортных средств и оборудования всех типов. Полезная нагрузка составляет 60 тонн. Тягач Oshkosh M1070 был разработан для транспортировки танков Abrams.

Новости
Петр Порошенко
Европейская солидарность
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