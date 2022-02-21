Порошенко требует выделить на оборону 50 млрд грн и принять закон о борьбе с коллаборационизмом

Порошенко подчеркнул – власти наконец признали уровень угрозы, однако в повестке дня до сих пор в приоритете игорный бизнес и финансирование ДБР, пишет пресс-служба партии "ЕС".



"Посмотрите, какие странные метаморфозы произошли в этом зале. Еще на прошлой неделе представители монобольшинства утверждали, что никакой угрозы нет, что нападения не произойдет, что всю всю панику разгоняют наши партнеры и журналисты изданий CNN, Bloomberg, Reuters, Associated Press и Washington Post." И вот прошло 3-4 дня – и наконец-то пришло понимание", – констатирует Порошенко.



"Но я держу в руках повестку дня. Здесь "игорка" 2713, пенсии сотрудникам ГБР для политических преследований, риэлторская деятельность, "табачка" с рекламой электронных сигарет, электронный паспорт для перераспределения. Единственное, чего здесь нет – законопроекта 6542, который пять недель ждет вашего решения для голосования, которое было поддержано всеми фракциями, кроме монобольшинства", – отметил пятый Президент.



"Я требую и настаиваю во вторник поставить законопроект, который был внесен пять недель назад. Мы должны обеспечить армию. Чтобы мы доукомплектовали украинскую армию, которая укомплектована на 60%, нужно рассматривать наш законопроект, обеспечить резервы. Местные советы проголосовали за выделение средств "Пять недель вы не можете поставить этот вопрос на голосование. Мы считаем, что это абсолютно неприемлемо", - возмутился лидер партии "Европейская Солидарность".



"Чрезвычайное событие в пятницу в студии Шустера – это еще одно напоминание о том, что необходимо принять законы о борьбе с коллаборационизмом и противодействии российской пропаганде внутри Украины. Стоит наш закон о коллаборационизме. Просьба обязательно поставить этот вопрос в повестку дня" , – отмечает Порошенко.



Как известно, Европейская Солидарность предлагает увеличить расходы на нужды обороны Украины. В частности, по бюджетной программе 2101020 "Обеспечение деятельности Вооруженных Сил Украины, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны" расходы на оплату труда увеличить с 61.707.408,2 тыс. грн до 83.29. 306,4 тыс. грн., то есть на 21.561.898,2 тыс. грн.



Указанные расходы планируется направить на повышение денежного обеспечения военнослужащих из расчета средней заработной платы по ВС Украины в размере 40 тыс. грн.



По бюджетной программе 2101150 "Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования" расходы увеличить с 28.438.101,8 до 56.876.203,6 тыс. грн, то есть вдвое.



Указанные расходы планируются направить на заказ новейших образцов вооружения, закупку на отечественных оборонных предприятиях заказов, в частности предыдущих лет, создание в ВС Украины стратегических запасов военного времени (продовольствие, горюче-смазочные материалы, ракеты и боеприпасы, вещевое имущество, вооружение и боевая техника, индивидуальной защиты (бронежилеты, шлемы) и т.д.).



3 млрд грн необходимо направить на срочные закупки предметов и запасов обеспечения, формирование мобилизационных резервов для гарантирования потребностей мобилизации резерва первой очереди Вооруженных Сил Украины, в том числе подразделений Сил Территориальной обороны.



Таким образом, общий объем дополнительных расходов на нужды обороны составляет 50 млрд грн.