Порошенко требует разорвать аренду с моспатриархатом по всей стране и принять закон о запрете РПЦ

"Нападение хмельницкого священника РПЦ на украинского воина – как последняя капля. Земля должна уйти из-под ног московской церкви – в прямом и переносном смыслах одновременно", – пишет пятый президент в Facebook.

"Руководство партии сегодня приняло решение обязать депутатов местных советов от "Европейской Солидарности" разорвать соглашения аренды помещений и земельных участков для всех подмосковских храмов. Мы обращаемся к коллегам из других патриотических политсил по всей стране поддержать эти решения", – призвал Порошенко.

Он отмечает: эту проблему нужно не точечно гасить, а решать системно как угрозу национальной безопасности: "не Лавру за Лаврой забирать, а уже на следующей неделе в Верховной Раде рассмотреть инициированный нами законопроект о запрете РПЦ, который в Украине называют РПЦ Московского (!)" патриархата".

"Эта структура сделала свой выбор. Мы же должны принять ответственные политические решения. А Томос, который мы добыли в борьбе несколько лет назад, дает все гарантии для православных в нашем государстве", - резюмирует пятый президент.

Также фракция "Европейская Солидарность" в Верховной Раде Украины в своем заявлении призвала ближайшее пленарное заседание парламента посвятить запрету моспатриархата.

"Требуем в рамках часа вопросов к правительству заслушать министра юстиции, министра культуры и информационной политики о выполнении законодательства о названии церкви и расторжении арендных отношений на пользование исторических сооружений представительством московского патриархата. Инициируем приглашение руководителя СБУ, чтобы заслушать о работе спецслужбы в защите нацбезопасности в религиозной сфере, по выявлению вражеских агентов в рясах", - говорится в заявлении фракции.

"Верховная Рада Украины не имеет права самоустраниться и стоять в стороне в вопросах защиты национальной безопасности", - считают в "Евросолидарности".