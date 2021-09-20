Порошенко требует расследовать, почему власти разрешили незаконные выборы в Госдуму на территории Украины

Об этом в ходе согласительного совета заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Я полностью поддерживаю предложения большинства фракций, прозвучавшие относительно немедленного рассмотрения Постановления Верховной Рады о непризнании выборов в России в связи с проведением их на территории аннексированной республики Крым. По признанию самой российской власти, больше 200 000 украинских граждан Донбасса, которым были вручены паспорта, были затянуты в том числе и через механизм электронного голосования на эти незаконные выборы ", - отмечает Порошенко.

"Но мы здесь снова видим политику двойных стандартов. Хотел бы напомнить, что во времена моей каденции по моему поручению было запрещено проведение фейковых фальсифицированных выборов Российской Федерации на территории Украины", - констатирует пятый президент.

"Тут вдруг Офис президента, власть и отдельные представители "Слуг народа" из парламента позволяют проводить эти выборы на территории консульских и дипломатических учреждения в Украине. А как вы сейчас собираетесь обращаться к мировой общественности не признавать эти выборы, когда вы своим распоряжением позволяете их проведения ? Это классический образец поведения "слуг": "пиплу - видосики", а сами делаете абсолютно неприемлемые вещи ", - возмутился Петр Порошенко.

"Я требую расследования, каким образом незаконные выборы проводились на территории Украины", - резюмирует лидер "Европейской Солидарности".