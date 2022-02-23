Порошенко требует прибавить армии и терробороне еще 40 миллиардов гривен
Петр Порошенко во время внеочередного заседания Верховной Рады по изменениям в государственный бюджет призвал дополнительно выделить еще 40 млрд грн для Вооруженных Сил Украины и территориальной обороны
"Я призываю на следующий день поручить правительству найти еще 40 млрд грн, которые потратить на территориальную оборону, дать им машины, дать им оружие, дать им дроны, дать им средства связи", – призвал Порошенко.
"Армии нашей дать резервы. Сделать все необходимое, потому что завтра вместо дорог надо строить надолго и противотанковые ежи", – отмечает Порошенко.
"Вчера во время встречи с Зеленским мы пообещали: мы создаем штаб для усиления обороны государства. Давайте действовать вместе как профессиональный, компетентный, патриотический штаб обороны Украины в Верховной Раде", - резюмировал лидер партии "Европейская Солидарность".
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