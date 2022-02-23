Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией Порошенко требует прибавить армии и терробороне еще 40 миллиардов гривен

Порошенко требует прибавить армии и терробороне еще 40 миллиардов гривен

23 февраля, 2022 среда
20:03
война с Россией

Петр Порошенко во время внеочередного заседания Верховной Рады по изменениям в государственный бюджет призвал дополнительно выделить еще 40 млрд грн для Вооруженных Сил Украины и территориальной обороны

"Я призываю на следующий день поручить правительству найти еще 40 млрд грн, которые потратить на территориальную оборону, дать им машины, дать им оружие, дать им дроны, дать им средства связи", – призвал Порошенко.

"Армии нашей дать резервы. Сделать все необходимое, потому что завтра вместо дорог надо строить надолго и противотанковые ежи", – отмечает Порошенко.

"Вчера во время встречи с Зеленским мы пообещали: мы создаем штаб для усиления обороны государства. Давайте действовать вместе как профессиональный, компетентный, патриотический штаб обороны Украины в Верховной Раде", - резюмировал лидер партии "Европейская Солидарность".

Новости
Порошенко
Путин
Европейская солидарность
Читайте также:
Володимир Огризко
22 февраля, 2022 вторник
Последние "гастроли" Путина. Экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко в стриме с Сергеем Руденко
Віктор Медведчук
21 февраля, 2022 понедельник
К дому Медведчука, находящегося под домашним арестом, приехали автобусы и автомобили, чтобы вывозить имущество, - Следствие
Порошенко
22 февраля, 2022 вторник
Заблуждается сейчас тот, кто думает, что Путин остановится – Порошенко требует заняться "большим строительством" армии
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.22
    Покупка 29.22
    Продажа 30.15
  • EUR
    Покупка 33.08
    Продажа 34.11
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
23 февраля
20:34
Из-за обстрела в Станице Луганской горит жилой дом
20:21
Янукович
Послы Евросоюза продлили санкции против Януковича и его соратников, - журналист Радио Свобода
20:12
Bild ставит крест на рекламе Путина: как немецкое издание убрало "Газпром" из футболок "Шальке" и поместило там лозунг "Свободу Украине"
20:05
Линда Томас-Гринфилд в ООН
"Выбирать не нам, это для Путина война по выбору": США в ООН призвали дать РФ понять, что она "заплатит огромную цену" за войну с Украиной
19:38
Милан
В "Милане" решили провести самое масштабное трансферное окно за последние три сезона
19:25
Украину мы никому не отдадим, - бывший капитан сборной Украины по футболу сделал патриотическое заявление
19:22
Верховная Рада
Рада утвердила организацию своей работы в условиях действия чрезвычайного и военного положения
19:12
Обновлено
Верховная Рада
Рада приняла изменения в госбюджет для увеличения расходов на оборону
18:59
Кабмин отменил требование обязательной самоизоляции и установку приложения "Дома" для украинцев, возвращающихся из-за границы
18:53
Порошенко
Порошенко принял участие в чрезвычайном саммите Европейской народной партии
18:52
Военнообязанным и призывникам на время чрезвычайного положения запретят выезд из Украины, - нардеп-"слуга" Вениславский
18:41
Посольство Финляндии в Украине переехало из Киева во Львов
18:32
"Мариуполь" объявил о трансфере трех футболистов "Шахтера"
18:28
ООС ВСУ
В зоне ООС погиб украинский военный, еще один получил боевое травмирование, россияне совершили 59 обстрелов
18:20
Польша планирует ускорить строительство стены на границе с Беларусью
18:11
санкции против рф
ЕС официально ввел санкции против России за признание "Л/ДНР"
18:08
Ferrexpo Константина Жеваго авансом уплатит миллиард гривен налога на прибыль
18:07
Кулеба
Кулеба в ООН: сам Путин не остановится, Украина нуждается в помощи и ждет конкретных действий против военной машины РФ
17:48
Глаза Путина неадекватны, от него все можно ожидать, - футбольный тренер Маркевич
17:48
Укрзалізниця
В Украине транспортное сообщение с востоком работает в штатном режиме, - Мининфраструктуры
17:46
По 10 гривен с каждого билета: часть денег от проката фильма "Носорог" Сенцова пойдут на помощь украинской армии
17:44
газ
Против "Оператора ГТС" ведут кампанию по дискредитации, - заместитель гендиректора
17:42
Бен Уоллес
Британия уже "надирала зад" России в Крымской войне, и мы всегда можем повторить, - Уоллес
17:12
Россияне обстреляли детсад в Зеленополье Донецкой области, в Николаевке от разрыва снаряда ранена мирная жительница
17:12
Эксклюзив
Константин Москалец: Война и литература
17:10
ЕС рекомендует с 1 марта разрешить въезд туристам, привитым любой одобренной ВОЗ вакциной
17:09
газ
Транзит российского газа для Украины – это линия общей обороны – заместитель гендиректора "Оператора ГТС"
17:09
хакер
Сайты органов власти Украины подверглись массовой кибератаке, - Федоров
16:59
россия танк
Из-за тяжелых условий войска РФ на границе Украины скоро предстоит переместить, - западные эксперты
16:58
Лучший боксер мира отказался от боя с Усиком
16:51
Мирослава Майнина
Чрезвычайное положение в настоящее время является превентивной мерой, чтобы ускорить реагирование органов власти и оборонных ведомств, - политолог
16:48
Американская певица Шер публично поддержала Украину на фоне российской агрессии
16:42
Кулеба
"Санкционное турне": Кулеба рассказал о мерах США, ЕС и стран G7 по сдерживанию Путина и поддержке Украины
16:27
Борис Джонсон
На фоне "все более угрожающего поведения со стороны России": Джонсон анонсировал дополнительный пакет военной помощи Украине
16:26
Руслан Стефанчук
"Соблюдайте кибергигиену": Стефанчук заявил о попытке хакеров из Москвы сломать аккаунты его семьи и заблокировать банковские карты
16:23
Кулеба
Сегодня ООН либо защитит свои принципы, либо превратится в Лигу наций, - Кулеба о заседании Генассамблеи относительно агрессии РФ против Украины
16:22
путлер шойгу
ЕС планирует ввести санкции против министра обороны РФ, - СМИ
16:06
Денис Пушилин
"Не на том этапе": главарь "ДНР" Пушилин о возможных планах захватить всю Донецкую область
16:05
СБУ
Чрезвычайное состояние дает дополнительные инструменты для обезвреживания провокаций РФ, это необходимое и взвешенное решение, - СБУ
16:05
Россия начала эвакуировать из Украины своих дипломатов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV