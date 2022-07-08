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Порошенко требует отменить налоги, обременяющие волонтерскую финансовую помощь для армии и семей погибших и раненых

8 июля, 2022 пятница
13:48
война с Россией

Петр Порошенко с трибуны Верховной Рады призвал отменить налогообложение волонтерской и благотворительной помощи в пользу ВСУ, а также финансовую поддержку, оказываемую семьям погибших и раненых на фронте

"Я хотел бы обратить внимание на волонтерство. Это – мощный ресурс нашего государства, который объединяет Украину с востока на запад. 80% украинцев присоединились к этому, даже находясь за границей", – констатирует Порошенко.

Он отметил, что деньги простых украинцев постепенно исчерпываются, а взносы предприятий, которые направляют более 4% прибыли на благотворительность, облагаются налогом в 18%. Так же облагается НДФЛ финансовая помощь в пользу семей погибших и раненых.

"Мы, народные депутаты, сейчас должны принять необходимые законопроекты, которые позволят решить хотя бы два вопроса. Когда мы оказываем благотворительную помощь семье погибших – нельзя ее облагать НДФЛ и другими налогами. У нас есть кого облагать налогами. Когда мы оказываем помощь раненым – нельзя ее облагать НДФЛ и другими налогами. Нами внесен законопроект 7528, мы просим поставить его на голосование в первом чтении и в целом для того, чтобы как можно быстрее решить эту проблему", - подчеркнул Порошенко.

"Второй законопроект 7506-1. Так же, как мы снимали ограничения во время концентрации средств для борьбы с наводнением, так же нам сейчас нужно снять ограничения, чтобы благотворительная помощь, которая идет благотворительным организациям и направляется исключительно на поддержку Вооруженных сил Украины, также не была тяготена налогом на патриотизм. Я твердо убежден, что это наши обязательства, это законы первоочередные, и зал их поддержит", – отметил Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" также поблагодарил всех, кто присоединился к беспецедентному проекту поставки в Украину бронемашин итальянского производства. Впервые экспортную лицензию на покупку новой военной бронетехники из страны Евросоюза получила негосударственная организация. Партия из 11 броневиков для ДШУ будет поставлена на средства Фонда Порошенко и волонтерами ОО "Дело Громад" . "Хочу приветствовать всех, потому что многие из этого зала присоединились к поддержке поставок бронетехники. Это впервые бронетехнику поставляют негосударственные структуры. Спасибо вам за это. И это подарок Вооруженным Силам Украины", - отмечает Порошенко.

Законопроекты об отмене налогов на благотворительную помощь ВСУ и семьям погибших и раненых на фронте зарегистрированы в Верховной Раде. 7506-1 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по освобождению от налогообложения благотворительной помощи, выплаченной в пользу членов семей раненых и погибших участников боевых действий при участии в отпоре вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности Украины. А также 7528 – о стимулировании привлечения благотворительных и других некоммерческих организаций к обеспечению потребностей обороны государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.

Петр Порошенко
военные силы Украины
Европейская солидарность
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