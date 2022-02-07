Порошенко требует от Зеленского и монобольшинства выделить 50 млрд грн на армию под конкретные программы

Об этом сообщает сайт партии "Европейская Солидарность" .



"Европейская Солидарность" разработала специальный план, предусматривающий несколько первоочередных шагов, которые должны были сделать еще в ноябре-декабре украинские власти", - сказал Петр Порошенко.



"Мы не нагнетаем панику, мы только требуем адекватной реакции украинских властей, адекватной подготовки страны к возможному, вероятному сценарию вторжения", - подчеркнул Порошенко.



"Надо срочно доукомплектовать все боевые бригады. Для этого нам нужно обеспечить адекватное денежное довольствие", - сказал Порошенко.



Он в очередной раз заявил, что денежное довольствие в ВСУ должно составлять не менее 25 тысяч гривен, а на передовой - 50 тысяч гривен. В общей сложности на это необходимо 21 млрд грн - отметил лидер "Евросолидарности".



"Дополнительно к этому нужно привести в соответствие, не продлить на 10 лет, как предлагают некоторые "горячие головы", а сократить срок контрактов. Ветераны, отслужившие в конкретных частях, должны иметь возможность вернуться, имея достойное денежное довольствие и заключив контракт именно на особый период. Это позволит срочно восстановить численность, а также набрать необходимое количество для подразделений территориальной обороны", - сказал Порошенко.



"Вторая позиция – это срочное наполнение стратегических резервов. Отмечаю, если бы это решение было принято тогда, когда мы предлагали – в ноябре, уже были бы завершены тендерные процедуры, закупка и комплектация складов, резервов", – констатировал Порошенко.



Он в очередной раз призвал власть немедленно обеспечить армию горюче-смазочными материалами, вещевым имуществом, продовольствием, медицинским, военным обеспечением.



"Необходимо развертывание резервов первой очереди и комплектация стратегических резервов", - подчеркнул пятый президент.



"Третий пункт – это финансирование Государственного оборонного заказа на закупку оружия. Это позволит честно смотреть в глаза партнерам и ответить на вопрос, почему налогоплательщики стран всего мира должны из собственных карманов финансировать усиление обороноспособности украинских вооруженных сил, а украинское государство и украинская власть финансирует преступное "Великое кражеводство", – сказал Порошенко.



"Европейская Солидарность" также призывает обеспечить софинансирование вместе с субъектами местного самоуправления в процессе развертывания территориальной обороны.



"Выделить сейчас финансирование за счет средств государственного бюджета 28 миллиардов на эти программы. И за счет средств резервного фонда Кабинета министров уже сейчас предоставить 300 миллионов для развертывания этих работ. Это нужно делать уже и сейчас", – убежден Порошенко.



Петр Порошенко также отметил, что согласно последним социологическим исследованиям, большинство украинцев считают недостаточными усилия власти для обороны страны, а Зеленского - неспособным организовать защиту государства. Петр Порошенко призвал власти совместно разработать и принять необходимые решения.



Лидер партии "Европейская Солидарность" сообщил, что уже есть подписные листы для проведения внеочередного заседания Рады.



"Я еще раз призываю представителей всех фракций, всех депутатов поставить подписи о созыве внеочередного заседания. Правительство, Министерство финансов, президента - присоединиться к этому делу. Мы готовы отозвать наш законопроект, мы готовы подать общий законопроект. Речь не идет о рейтингах или внутренней борьбе . Речь идет о защите государства", - подытожил пятый президент.



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