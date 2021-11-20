Порошенко требует немедленно расследовать "вагнергейт", восстановить незаконно уволенных разведчиков и наказать предателей

"Расследование Bellingcat, а теперь и заявление экс-руководителя военной разведки Василия Бурбы проливают свет на срыв уникальной спецоперации украинских спецслужб по задержанию российских террористов-вагнеровцев", - написал Порошенко в Facebook .

"Очевидно, речь идет о персональной ответственности Зеленского, который лично перечеркнул тяжелую и крайне опасную работу специалистов-разведчиков. Степень такой ответственности должна установить только ВСК, уполномоченная расследовать срыв спецоперации. К тому же, в такой комиссии представители провластной фракции не должны иметь большинства из-за конфликта" интересов", – отмечает пятый президент.

"Зеленский должен покаяться за постоянную ложь по поводу "вагнергейта", немедленно предоставить государственную охрану офицерам – участникам спецоперации и добросовестно сотрудничать с ВСК, чтобы дать ей возможность максимально объективно оценить действия президента", – убежден Порошенко.

Он констатирует: непрофессионализм, безответственность, ложь – все это давно определяет политику нынешней власти.

"Но "вагнергейт" – это больше чем ложь, потому что речь идет об измене украинским военным, а значит и Украинскому государству во время войны! Спецоперация, которая должна была стать гордостью украинских спецслужб и войти в мировую историю борьбы с терроризмом, стала позором и предательством власти" , – отмечает лидер "Европейской Солидарности".

"Мы требуем правды. Власть должна немедленно дать обществу ответ, кто дал команду спецслужбам сорвать спецоперацию по задержанию "вагнеровцев". Кто тот "крит", который слив детали операции Лукашенко и Путину?", - отмечает Порошенко.

"Должны быть немедленно отстранены и сняты со своих должностей все присутствующие на совещании в Офисе президента, где обсуждался финал спецоперации. Мы требуем от Зеленского прекратить преследование разведчиков, немедленно восстановить в ВСУ всех незаконно уволенных военнослужащих и предоставить им охрану", - пишет п' ятый президент.

"Мы также требуем от правоохранительных органов возбудить уголовные дела по факту государственной измены и превышения служебных полномочий", – резюмирует Петр Порошенко.