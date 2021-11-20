Порошенко требует немедленно расследовать "вагнергейт", восстановить незаконно уволенных разведчиков и наказать предателей
Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" призывает немедленно провести объективное расследование «вагнергейта», наказать виновных в государственной измене и защитить украинских разведчиков
"Расследование Bellingcat, а теперь и заявление экс-руководителя военной разведки Василия Бурбы проливают свет на срыв уникальной спецоперации украинских спецслужб по задержанию российских террористов-вагнеровцев", - написал Порошенко в Facebook .
"Очевидно, речь идет о персональной ответственности Зеленского, который лично перечеркнул тяжелую и крайне опасную работу специалистов-разведчиков. Степень такой ответственности должна установить только ВСК, уполномоченная расследовать срыв спецоперации. К тому же, в такой комиссии представители провластной фракции не должны иметь большинства из-за конфликта" интересов", – отмечает пятый президент.
"Зеленский должен покаяться за постоянную ложь по поводу "вагнергейта", немедленно предоставить государственную охрану офицерам – участникам спецоперации и добросовестно сотрудничать с ВСК, чтобы дать ей возможность максимально объективно оценить действия президента", – убежден Порошенко.
Он констатирует: непрофессионализм, безответственность, ложь – все это давно определяет политику нынешней власти.
"Но "вагнергейт" – это больше чем ложь, потому что речь идет об измене украинским военным, а значит и Украинскому государству во время войны! Спецоперация, которая должна была стать гордостью украинских спецслужб и войти в мировую историю борьбы с терроризмом, стала позором и предательством власти" , – отмечает лидер "Европейской Солидарности".
"Мы требуем правды. Власть должна немедленно дать обществу ответ, кто дал команду спецслужбам сорвать спецоперацию по задержанию "вагнеровцев". Кто тот "крит", который слив детали операции Лукашенко и Путину?", - отмечает Порошенко.
"Должны быть немедленно отстранены и сняты со своих должностей все присутствующие на совещании в Офисе президента, где обсуждался финал спецоперации. Мы требуем от Зеленского прекратить преследование разведчиков, немедленно восстановить в ВСУ всех незаконно уволенных военнослужащих и предоставить им охрану", - пишет п' ятый президент.
"Мы также требуем от правоохранительных органов возбудить уголовные дела по факту государственной измены и превышения служебных полномочий", – резюмирует Петр Порошенко.
- 29 июля 2020 года белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, являющихся "боевиками неофициального российского ППК "Вагнера".
- Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак отрицали проведение операции. Однако Зеленский впоследствии заявил, что рассказал Лукашенко о спецоперации по задержанию "вагнеровцев".
- 8 сентября издание CNN со ссылкой на заявления трех экс-чиновников украинской военной разведки сообщило, что спецоперация по задержанию "вагнеровцев" в Украине проходила "из ведома Соединенных Штатов".
- Напомним, 17 ноября международная группа расследователей Bellingcat опубликовала две части расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков ПИК Вагнера.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил , что расследование Bellingcat в отношении вагнеровцев не делает никаких выводов о том, что информация об операции была "слита".
- 18 ноября шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, издание которого вместе с Bellingcat исследовало срыв спецоперации, сказал , что представители украинской власти пытались повлиять на журналистов, расследовавших срыв задержания боевиков ПИК Вагнера.
- Позже журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев назвал сокрытие украинскими властями информации о "вагнергейте" политическим преступлением, не имеющим оправдания.
- 19 ноября президента Владимира Зеленского и главу ОПУ Андрея Ермака пригласили на эфир одного из телеканалов о расследовании Bellingcat в отношении вагнеровцев. В Офисе президента назвали это "хайпом".
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