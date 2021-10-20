Порошенко: требуем привлечь международных экспертов к отбору судей КСУ и прекратить блокаду конкурса в САП

"Мы считаем, что участие авторитетных международных экспертов в конкурсной комиссии по избранию директора НАБУ станет дополнительной гарантией независимости этого института, которую мы в свое время гарантировали НАБУ. Эффективность именно такого принципа формирования конкурсных комиссий наша команда доказала на безупречном примере формирования Высшего антикоррупционного суда", - напомнил Порошенко.

"Именно поэтому мы настаиваем на принятии нашего законопроекта по привлечению международных экспертов и к подбору судей Конституционного суда", - отмечает лидер партии.

"Мы также требуем от Зеленского прекратить блокаду конкурса по избранию нового Специального антикоррупционного прокурора. Равно как и немедленно отдать команду своему монобольшинству дать ход законопроекту о ликвидации одиозного ОАСК - Окружного административного суда Киева, за что "Европейская Солидарность" так же готова проголосовать", - отмечает Порошенко.

"Еще весной Зеленский подал этот закон как неотложный, и тут же дал команду "слуга" его не рассматривать. Нельзя так обманывать людей, потому что, как гласит народная мудрость: с ложью весь мир обойдешь, а назад не вернешься", - резюмирует Петр Порошенко.