"Сегодня 365 день "трехдневной войны", какой ее планировал враг. Даже наши партнеры из НАТО давали нам не больше семи дней. Но 9 лет войны, включая год широкомасштабного российского вторжения, показали - украинцы способны одерживать блестящие победы", - констатировал Порошенко. .

"Мы – нация свободолюбивого народа, храбрых солдат и талантливых командиров, которые способны вести высокотехнологичную войну и выигрывать ее. Хочу напомнить, что из нашей команды с февраля-марта прошлого года ни один человек не сбежал из полуокруженного Киева. Потому что мы были уверены: созданная с 2014 года по стандартам НАТО армия Украины, которую мы передали в 2019 году, способна остановить врага и победить Россию. Мы были уверены, что выстоит Киев - выстоит и Украина", - подчеркнул Порошенко.

В первые дни после ракетных ударов России на базе нашего офиса был сформирован один из штабов территориальной обороны, и уже через 12 часов мы выступили на оборону Киева. С первого дня мы заявили о принципе внутреннего единства, когда вся страна должна объединиться вокруг победы. ", – отметил пятый Президент.

"Нет никакой великой России – и мы это доказали. Есть банда хищников, которая объединилась вокруг безумного фюрера", – считает Порошенко.

"Самолеты, ракеты дальнего радиуса действия, противовоздушная оборона, средства радиоэлектронной борьбы, танки, бронемашины нам нужны не когда-то - нужны сейчас для того, чтобы весной обеспечить наступление Вооруженных Сил Украины. И, так же как мы требовали год назад 50 миллиардов гривен для Вооруженных Сил, так и сейчас, мы требуем, чтобы 30 тысяч гривен каждому воину были неприкосновенны. Мы просим поставить законопроект 9006 сейчас", – призвал пятый Президент.

"Впереди еще много потерь и испытаний, но победа не за горами – разве что за Крымскими горами, где стоит наш флаг", – подчеркнул Петр Порошенко.