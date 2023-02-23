Порошенко: требуем, чтобы 30 тысяч гривен каждому воину были неприкоснолвенны
Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады, призвал сохранить достойное денежное обеспечение украинским военным. Он подчеркнул, что сейчас, как и год назад, все возможные ресурсы должны быть направлены на ВСУ, от которых зависит победа Украины
"Сегодня 365 день "трехдневной войны", какой ее планировал враг. Даже наши партнеры из НАТО давали нам не больше семи дней. Но 9 лет войны, включая год широкомасштабного российского вторжения, показали - украинцы способны одерживать блестящие победы", - констатировал Порошенко. .
"Мы – нация свободолюбивого народа, храбрых солдат и талантливых командиров, которые способны вести высокотехнологичную войну и выигрывать ее. Хочу напомнить, что из нашей команды с февраля-марта прошлого года ни один человек не сбежал из полуокруженного Киева. Потому что мы были уверены: созданная с 2014 года по стандартам НАТО армия Украины, которую мы передали в 2019 году, способна остановить врага и победить Россию. Мы были уверены, что выстоит Киев - выстоит и Украина", - подчеркнул Порошенко.
В первые дни после ракетных ударов России на базе нашего офиса был сформирован один из штабов территориальной обороны, и уже через 12 часов мы выступили на оборону Киева. С первого дня мы заявили о принципе внутреннего единства, когда вся страна должна объединиться вокруг победы. ", – отметил пятый Президент.
"Нет никакой великой России – и мы это доказали. Есть банда хищников, которая объединилась вокруг безумного фюрера", – считает Порошенко.
"Самолеты, ракеты дальнего радиуса действия, противовоздушная оборона, средства радиоэлектронной борьбы, танки, бронемашины нам нужны не когда-то - нужны сейчас для того, чтобы весной обеспечить наступление Вооруженных Сил Украины. И, так же как мы требовали год назад 50 миллиардов гривен для Вооруженных Сил, так и сейчас, мы требуем, чтобы 30 тысяч гривен каждому воину были неприкосновенны. Мы просим поставить законопроект 9006 сейчас", – призвал пятый Президент.
"Впереди еще много потерь и испытаний, но победа не за горами – разве что за Крымскими горами, где стоит наш флаг", – подчеркнул Петр Порошенко.
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