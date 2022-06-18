Порошенко: статус кандидата в члены ЕС для Украины – это тоже оружие против Путина

Соответствующее видео появилось на фейсбуке политика.

"Кроме того оружия, которое сегодня поставляется нашими партнерами, и США, и Канадой, и Британией, и в значительной степени ЕС и Францией, предоставление Украине статуса кандидата также очень мощное оружие против Путина. Что мы объединены, что мы европейцы, мы не поддаемся на шантаж, которым пытается давить на свободный демократический мир Путин. Мы помним, что это война не против Украины, а это война против всей Европы и против всего демократического мира", – говорит Порошенко.

Пятый президент отмечает, что это разрушает путинский нарратив о "сферах влияния", согласно которому Украина находится в орбите России.

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"Украинский народ совместно с народами мира, с членами антипутинской коалиции похоронил эту мечту Путина и заявил: Нет - новой Российской империи, нет - новой версии Советского Союза. Украинский народ начал этот процесс еще с 14 года, когда мы построили собственную армию, когда мы стали членами Ассоциации с ЕС, когда мы провели реформы для возвращения в европейскую семью", – подчеркнул Порошенко.

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