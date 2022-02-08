Порошенко: Советую Зеленскому прекратить радовать Путина
Петр Порошенко советует Владимиру Зеленскому перестать радовать Путина делами против проевропейской оппозиции. А Путину в ответ на его заявления Порошенко посоветовал не вмешиваться в украинские дела
"Наша команда неоднократно заявляла, что преследуя проевропейскую оппозицию в Украине, Зеленский, прежде всего, хочет сделать подарок Путину. Сейчас это подтвердил уже сам Путин", - написал Порошенко в Facebook.
"Советую Владимиру Александровичу прекратить радовать Путина и заняться защитой страны. И именно туда направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, которые сейчас занимаются Порошенко больше, чем российской угрозой", - отмечает пятый президент.
"А Владимиру Владимировичу — наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, в Украине. И извечная российская практика "заботиться" о украинской политике и политиках уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран президентом Украины", - напомнил Порошенко.
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