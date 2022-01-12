Порошенко советует Офису Зеленскому не тратить бюджетные средства на незаконную слежку и меньше демонстрировать свой страх

"Для экономии бюджетных средств, которые Банковая сегодня тратит на незаконную слежку за лидером оппозиции, официально сообщаем, что лидер оппозиции Петр Порошенко вернется в Киев 17 января рейсовым самолетом из Варшавы", - говорится в заявлении политической партии "Европейская Солидарность".

Сегодня лидер "Европейской Солидарности" работает в Брюсселе, где проводит важные международные встречи, в том числе по линии НАТО, на фоне повышенной концентрации российских войск на границе с Украиной и вторжения россиян в Казахстан.

Петр Порошенко благодарен поклонникам, которые готовятся к его возвращению в Киев. И советует Офису Зеленского меньше демонстрировать свой страх через провластные СМИ: "советую Банковой не тратить деньги на незаконное внешнее наблюдение и прослушку – мы будем информировать вас о каждом шаге, который приближает домой. Так же не советую властям пугать меня арестом прямо в аэропорту. Я возвращаюсь 17 января в 9 утра".

В условиях широкомасштабной агрессии Путина преследование лидера оппозиции является ничем иным как разрушением национального единства именно тем, что так необходимо агрессору", - говорится в сообщении.



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