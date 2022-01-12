Порошенко советует Офису Зеленскому не тратить бюджетные средства на незаконную слежку и меньше демонстрировать свой страх
"Европейская Солидарность" заявила, что Петр Порошенко вернется в Украину 17 января
"Для экономии бюджетных средств, которые Банковая сегодня тратит на незаконную слежку за лидером оппозиции, официально сообщаем, что лидер оппозиции Петр Порошенко вернется в Киев 17 января рейсовым самолетом из Варшавы", - говорится в заявлении политической партии "Европейская Солидарность".
Сегодня лидер "Европейской Солидарности" работает в Брюсселе, где проводит важные международные встречи, в том числе по линии НАТО, на фоне повышенной концентрации российских войск на границе с Украиной и вторжения россиян в Казахстан.
Петр Порошенко благодарен поклонникам, которые готовятся к его возвращению в Киев. И советует Офису Зеленского меньше демонстрировать свой страх через провластные СМИ: "советую Банковой не тратить деньги на незаконное внешнее наблюдение и прослушку – мы будем информировать вас о каждом шаге, который приближает домой. Так же не советую властям пугать меня арестом прямо в аэропорту. Я возвращаюсь 17 января в 9 утра".
В условиях широкомасштабной агрессии Путина преследование лидера оппозиции является ничем иным как разрушением национального единства именно тем, что так необходимо агрессору", - говорится в сообщении.
- Напомним, 20 декабря ГБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса.
- 17 декабря ГБР безрезультатно пыталось вручить Порошенко повестку о вызове. В тот же день Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.
- Ранее, 12 ноября СБУ объявила экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину подозрение по делу о поставках угля из ОРДЛО.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что "не видит резонанса" в объявлении подозрения Порошенко.
- США отметили важность верховенства права, а не политических мотивов в ситуации по подозрению Порошенко.
- ЕС отметил приоритетность беспристрастного правосудия, пообещав отслеживать ситуацию с подозрением Порошенко.
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