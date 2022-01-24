Порошенко: "слуги" заблокировали выделение 50 млрд грн для финансирования армии, с такой позицией им лучше самораспуститься
Фракция монобольшинства заблокировала дополнительное выделение для армии 50 миллиардов гривен – об этом на брифинге заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко
Он подчеркнул, что ситуация с безопасностью требует немедленно увеличить финансирование ВСУ, поэтому "Европейская Солидарность" внесла соответствующий законопроект по изменениям в бюджет.
"Законопроект предусматривает увеличение на 50 млрд грн финансирования ВСУ, направив средства на резкое повышение денежного обеспечения военнослужащих, особенно привлеченных к непосредственному отпору российской агрессии. Сокращение сроков контракта, что позволит ветеранам, служившим в соответствующих подразделениях, вернуться как минимум на полгода на свое место службы для того, чтобы в период наибольшего напряжения стать бок о бок и защитить страну", – говорит Порошенко.
"Предложено наконец обеспечить стратегические резервы, которые покроют хотя бы резерв первой очереди для формирования необходимого костяка для того, чтобы давать отпор. Речь идет о горючем, о вещевом, пищевом, медицинском и главное – боевом обеспечении", – отмечает пятый президент.
"Третье – это резкое увеличение бюджета, которое позволит срочно сделать необходимые закупки для того, чтобы увеличить цену, которую заплатит страна-агрессор РФ в случае безумного решения своего руководства по вторжению, продлению второго этапа вторжения в Украину", – отмечает Порошенко.
"И еще одна очень важная вещь – передать расходы на местное самоуправление с целевым направлением профинансировать меры территориальной обороны для того, чтобы мобилизовать защитный потенциал сопротивления в каждом отдельном городе. Потому что сегодня субъекты местного самоуправления истощены бессмысленной политикой властей по отношению к гражданам", – говорит Петр Порошенко.
"Когда наша фракция требовала у председателя Верховной Рады срочно поставить этот вопрос на голосование по включению в повестку дня, силы демократической оппозиции проголосовали за включение этих вопросов в повестку дня. Включая закрытое заседание Верховной Рады, которое нужно провести уже сейчас, пригласить Зеленского и все высшее военно-политическое руководство государства для того, чтобы спланировать, что нужно сделать. Мы готовы подставить плечо, давать отпор агрессору, усилить дипломатическое сопротивление", – отмечает Порошенко.
"К сожалению, наш голос не услышан. Фракция монобольшинства "Слуга народа" проголосовала против. Если вы не хотите работать в парламенте, если парламент не способен принимать решения об обороне государства, возможно вам (следует, - ред.) самораспуститься, потому что вы никого не представляете и сегодня занимаетесь позицией невмешательства", – предложил лидер "Европейской Солидарности".
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