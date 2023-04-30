Порошенко с волонтерами заказали 10 комплексов обнаружения операторов вражеских дронов
10 комплексов детекции использования дронов заказали для военных Фонд Порошенко и ОО "Дело Громад"
Как объясняет Петр Порошенко, за такой техникой идет огромная "охота", она имеет спрос по всему миру, однако в Украине ее практически нет, передает официальный сайт "Европейской солидарности".
"ОО "Дело Громад" и Фонд Порошенко решили исправить эту ситуацию, законтрактовав первые 10 комплексов", - сообщил пятый президент во время испытаний техники на полигоне учебного центра.
"Этот комплекс видит дроны Autel и Mavic, которые оккупанты используют для разведки и корректировки огня. Их сила в том, что они показывают расположение оператора вражеского дрона. И артиллерия, отработав по оператору, может подавить эту цель", - объясняет Алексей Петров, ветеран АТО, блогер, который после полномасштабного вторжения вновь пошел защищать Украину.
Волонтеры рассказывают: на фронте эта система даст точные координаты вражеского оператора и покажет тип БПЛА.
"Система обнаружения БПЛА достаточно проста, удобна и крайне автономна – вчера станции разбросали на полигоне и затем несколько часов на центральном мониторе наблюдали картинку полетов в воздухе", - поделился впечатлениями известный волонтер Юрий Бирюков.
"Будут даны координаты, бум - нет больше оператора вражеского коптера, он сдох. Эта система обнаружения дронов может радикально изменить технологию и тактику борьбы с вражескими коптерами", - считает Бирюков.
Также для экипажей этих систем планируется оборудовать специальные грузовики-кунги.
По словам Порошенко, комплекс эффективен еще и потому, что нашего оператора невозможно отследить, а это вопрос безопасности украинских воинов.
"И пока мы ждем в ближайшее время их доставку в Украину, эффективность комплекса покажет война и ребята из бригады Алексея Петрова", - пишет Порошенко.
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