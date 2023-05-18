Порошенко с волонтерами сделали первый мобильный шиномонтаж для фронта: можно "переобуть" любую технику

Об этом пишет пресс-служба партии "ЕС".

Замена колес на передовой – большая проблема, рассказывают военные. Чтобы найти стационарную мастерскую, часто приходится везти технику за многие километры, и стоят такие услуги недешево.

Так что мастера "Дела Громад" взялись разработать передвижной шиномонтаж - и первая мастерская готова выехать на фронт.

"Рядом с линией фронта можно будет быстро поменять колесо для техники любого размера – предусмотрены станки как для легковых, так и для грузовых машин. КрАЗы, Уралы, ЗиЛы, Козаки, Кирпи, Вольфгаунды", – пишет волонтер Юрий Бирюков. И добавляет: "этот проект произвел эффект взорвавшейся бомбы – звонков от знакомых комбригов и зампотылов уже более полутора десятков".

"У нас была идея, а почему бы нам не привезти на фронт шиноремонтную мастерскую. И мы нашли команду очень крутых ребят, которые способны и разрабатывать проектную документацию, и реализовывать это в жизнь. И вот посмотрите, какое чудо появилось", – показывает Порошенко.

В контейнере есть многофункциональный шиномонтажный станок, который может "переобувать" практически все колеса для военной техники. Есть также балансировочный станок, кран-балка для подъема колес и все аксессуары: пневматические и гидравлические домкраты, пневматический гайковерт, необходимые головки и подставки. Здесь есть и ручной инструмент, и пневматический, механические ключи для демонтажа и весь ассортимент расходных материалов. Электрооборудование работает благодаря мощному генератору.

Стоит изготовление такого шиномонтажа около миллиона гривен – половину собрали волонтеры, половину добавил Фонд Порошенко.

"Контейнер полностью автономен. Мы привезли, поставили, "переобули" бригаду и поехали дальше. Так что срок для восстановления боеспособности фронтовой техники будет существенно сокращен", - объясняет пятый Президент.

"Этот проект — максимально специфический, максимально логистический и не создаст клевые видео о дохлых оккупантах. Но водители пикапов и бусов, внедорожников и грузовиков скажут "спасибо, братка, выручил" тому солдату или сержанту, который будет работать в этом шиномонтажном контейнере, где-то не очень далеко от линии фронта. Скажут, пожмут руку и поспешат назад на фронт… жечь оккупантов или таскать снаряды, подвозить продукты или вывозить раненых", – объясняет Юрий Бирюков.

"Перед вами – первая ласточка. Но мы со "Делом Громад" мечтаем наладить серийное производство таких автомастерских", – говорит Порошенко.