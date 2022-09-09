Об этом сообщает "Европейская Солидарность".

Пятый президент говорит: сейчас формируются новые батальоны и бригады, поэтому потребности на передовой растут.

"Генерал Залужный и генерал Забродский в блестящей стратегической статье написали: чтобы убедительно побеждать в этой войне, нам нужно дополнительно еще 20-30 бригад", - отмечает Порошенко.

"Для реализации этой идеи мы закупили бригадный комплект связи. Это – клад не просто для каждого зампотыла бригады, а мечта и клад для каждого комбрига. Это крутые радиостанции Motorola 4401. Это – командирские радиостанции 4800. Это – дополнительные аккумуляторы, дополнительные антенны "Это - ретранслятор, который увеличивает в разы зону действия связи бригады. У всех радиостанций связь цифровая, защищенная, 256 бит", - показывает Порошенко.

"И вот бригадный комплект связи здесь сейчас перед вами. Все это сокровище стоит 6 миллионов гривен. Как всегда 3 – с меня, 3 – с вас. И срочно на передок", – отмечает Петр Порошенко.

Как известно, через полгода после начала широкомасштабного вторжения российской армии структуры Порошенко с волонтерами передали в ВСУ помощь на сумму почти 46 млн долларов США. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, среди них бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продовольствие.