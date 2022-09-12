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Порошенко с волонтерами купил оборудование для сил ПВО

12 сентября, 2022 понедельник
21:01
волонтеры и война

Подразделения противовоздушной обороны получат экстракторы для станций ПВО

Об этом сообщил Петр Порошенко.

"Иногда мы начинаем наши встречи фразой "Сегодня обычный рабочий день". Так вот, сегодня необычный день. Потому что сейчас, как мы и говорили, идет контрнаступление. Причем идет не только на Юге или на Севере, идет везде. И каждый из нас должен делать все, что от него зависит для того, чтобы усилить возможности Вооруженных Сил", – отметил Порошенко.

"Вот здесь – миллион гривен. Мы продолжаем поддерживать противовоздушную оборону, и начали это дело с 2014 года. Это – экстракторы для станций П-18, которые превращают качественный цифровой сигнал в то, что видят "глаза" противовоздушной обороны. А потом украинские зенитные. ракеты уничтожают российских стервятников, потому что своевременно предупреждены", – объясняет пятый президент.

Как известно, система противовоздушной обороны вокруг Киева после 2014 года была переоборудована на средства корпорации "Roshen". Как рассказали в Минобороны, в свое время у Украины было три кольца противовоздушной обороны, но пророссийские агенты в руководстве Украины до 2014 года продали или уничтожили это вооружение, поэтому систему ПВО пришлось восстанавливать.

  • На днях Порошенко также объявил, что совместно с волонтерами ОО "Дело Громад" передал в войска сотни радиостанций Motorola и печки-буржуйки, крайне необходимые на передовой осенью и зимой.
  • Петр Порошенко вместе с послом Эстонии также побывал на испытаниях беспилотного робота Themis для эвакуации раненых. Уникальную машину, производимую в Эстонии для армий стран-членов НАТО, Порошенко передал парамедикам батальона "Госпитальеры".
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