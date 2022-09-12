Об этом сообщил Петр Порошенко.

"Иногда мы начинаем наши встречи фразой "Сегодня обычный рабочий день". Так вот, сегодня необычный день. Потому что сейчас, как мы и говорили, идет контрнаступление. Причем идет не только на Юге или на Севере, идет везде. И каждый из нас должен делать все, что от него зависит для того, чтобы усилить возможности Вооруженных Сил", – отметил Порошенко.

"Вот здесь – миллион гривен. Мы продолжаем поддерживать противовоздушную оборону, и начали это дело с 2014 года. Это – экстракторы для станций П-18, которые превращают качественный цифровой сигнал в то, что видят "глаза" противовоздушной обороны. А потом украинские зенитные. ракеты уничтожают российских стервятников, потому что своевременно предупреждены", – объясняет пятый президент.

Как известно, система противовоздушной обороны вокруг Киева после 2014 года была переоборудована на средства корпорации "Roshen". Как рассказали в Минобороны, в свое время у Украины было три кольца противовоздушной обороны, но пророссийские агенты в руководстве Украины до 2014 года продали или уничтожили это вооружение, поэтому систему ПВО пришлось восстанавливать.