Порошенко с волонтерами купил 150 генераторов и рассказал, куда они пойдут

Техника будет использована для оснащения мобильных мастерских и передвижных бань – рассказывает Петр Порошенко.

В войсках на такие оборудованные вагончики огромный спрос. Чтобы ускорить изготовление бань и мастерских, открывают еще одну производственную площадку – говорит Порошенко.

"Сейчас ситуация с энергетикой уже не такая критическая. Но мы вместе с "Справой громад" и "Рошеном" приняли решение и купили генераторы у производителя. Цены – точно конкурентоспособны. Потому что средства для помощи армии должны использоваться самым лучшим и эффективным способом", – объясняет Порошенко.

"150 генераторов будут установлены либо на банно-прачечный комплекс, либо на мастерскую для восстановления боеспособности наших бригад на фронте", – рассказывает Петр Порошенко.

"Мы делаем максимум для того, чтобы обеспечить и успеть до контрнаступления. Мы завершили переговоры и открываем третью площадку для производства. Потому что нынешняя скорость нас не устраивает", – отмечает пятый президент.

Он поблагодарил всех неравнодушных украинцев, которые донатят на ВСУ.

"Это наш с вами вклад в победу, в контрнаступление. И это самый лучший способ использования вашей помощи", - убежден Петр Порошенко.

Мобильные бани – это совместный проект Фонда Порошенко и ОО "Справа Громад". Волонтеры говорят: очередь за этими комплексами огромна. Чтобы ускорить процесс, некоторые военные подразделения передают волонтерам пустые контейнеры и прицепы, а мастера их оборудуют под банно-прачечные комплексы.

"Один из наших приоритетов – беречь высокое морально-психологическое состояние и мотивированность бойцов. Для этого 5 месяцев назад наша команда инженеров с нуля разработала и поставила на поток военные банные комплексы. Сейчас очередь на бани выстроилась уже из огромного количества бригад, поэтому мы стараемся как можно быстрее удовлетворить все нужды войска", – объясняет Петр Порошенко.

Первые мобильные бани, изготовленные на средства Фонда Порошенко и волонтерами ОО "Справа Громад" получили бойцы легендарной 25-й бригады , которая отличилась во время контрнаступления на Харьковщине и освобождала Изюм. Потребность в таких комплексах – до полутора тысяч штук. До конца года в плане ОО "Справа Громад" сделать не менее 100 таких комплексов. Фонд Порошенко традиционно удваивает сумму собранных волонтерами средств.

Как известно, Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа Громад" подготовили для военных передвижную ремонтную мастерскую на базе британского грузовика DAF .

Волонтеры говорят: критическая потребность армии в таких машинках измеряется во многих сотнях.

"Передвижное СТО, на шасси Leyland DAF, с богатой комплектацией приборов и инструментов - от станков до сварочных полуавтоматов. .