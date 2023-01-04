Порошенко с волонтерами готовит на фронт новую партию бытовых кунг

Об этом сообщил в Facebook Юрий Бирюков.

"О Новом году и бане. Нет, не о фильме, где "герой" алкоголик портит жизнь окружению. А о настоящих героях - нашем хозвзводе. Потому праздник - не повод останавливать работу" - пишет Бирюков.

"Одновременно в работе сейчас 7 банно-прачечных кунгов. Их очень ждут, это в обычной жизни невозможно объяснить, КАК их ждут", – отмечает волонтер.

Можно смириться с душем в виде влажных салфеток и терпеливо распределять чистые футболки, запас которых не вечен. Но невозможно описать словами тот кайф, когда ты чувствуешь на себе первые капли горячей воды. И не описать тот кайф первых секунд, когда после душа натягиваешь на себя чистую форму", – объясняет Бирюков.

Уже несколько подобных комплексов работают на фронте. А первый Петр Порошенко привез легендарной 25-й Воздушно-десантной бригаде, освободившей Изюм.

"Это – уникальный комплекс бытового обслуживания на фронте, здесь есть стиральные машины, сушилки, теплые помещения, умывальник, уникальный котел, работающий на всех видах топлива. Баки, наполняемые водой, обеспечивают полную автономность и душевое отделение. Рота может принять душ" на фронте", – рассказал Порошенко.

Пятый президент также поделился фотографиями из 79-й Десантно-штурмовой бригады – ребята недавно тоже получили передвижную баню.

79 отдельная десантно-штурмовая бригада стоит на важных позициях, не менее горячих, чем сейчас в Бахмуте. Именно на тех позициях подвели наши Шилды, и именно там сейчас настоящий ад. Ожидают ли военные на горячих позициях хотя бы элементарный комфорт? Нет. Влажные салфетки - это стандарт "комфорта" в таких условиях. И военные к этому привыкли. Не жалуются", - констатирует Порошенко.

"Мы придумали, как сделать невозможное возможным. Банные комплексы мы доставляли и будем доставлять на фронт. Ведь спрос — безумный. Просто сейчас в работе изготовления 7 таких комплексов. Кстати, еще можно забросить на них ГО Дело Общин, а я приложу свое половину суммы", – напомнил Петр Порошенко. Как известно, благотворительный Фонд Порошенко удваивает собранные волонтерами средства.

"Простые ощущения, простые эмоции. Стоит задача изготовить десятки банно-стиральных контейнеров", – пишет Юрий Бирюков.

Присоединиться к поддержке ВСУ можно по реквизитам:

Донат-платформа с сувенирами https://spgr.org.ua/ru/

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