Порошенко с трибуны Верховной Рады поздравил Забродского с будущим назначением: это символ новой украинской Армии

"Легендарный комбриг 95-й бригады, который с первых минут российской агрессии 2014 года во главе героической боевой десантной бригады встал на защиту украинской земли. Автор беспрецедентных военных операций по уничтожению врага в Донецком аэропорту, когда он сам в танке вел за собой украинских десантников ", – напомнил Порошенко.

"Благодаря Забродскому была освобождена значительная часть украинских войск, попавшая в окружение на Бахмутке. Генерал Забродский является автором беспрецедентного рейда по тылам русни, зашедшей к нам в августе 2014-го, уничтожив значительное количество военных РФ, российской техники", – отметил пятый президент.

"С 24 февраля, с первых минут генерал Забродский был на Лаврской, переоделся в форму, поехал в военкомат и все это время находится на войне. Это символ новой Украинской Армии, которая была создана украинским народом, нашей командой по образцам НАТО. Блестяще владеет английским, пользуется уважением огромного количества наших партнеров, принимал участие в "Рамштайне". И сейчас мы благословляем его на то, чтобы руководить Вооруженными Силами Украины, армией, которая поддерживается народом", - подчеркнул Порошенко.