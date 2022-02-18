Порошенко с семьями погибших на Майдане помолился за Героев Небесной Сотни в Михайловском Златоверхом соборе

Петр и Марина Порошенко вместе с участниками Революции Достоинства, семьями погибших на Майдане, общественными активистами приняли участие в панихиде за Героями Небесной Сотни в Михайловском Златоверхом соборе. Службу возглавил Предстоятель Православной Церкви Митрополит Эпифаний.

После службы пятый президент сказал украинским и западным журналистам, что Украина уже восемь лет платит высокую цену за свою свободу и демократию.

"Это демонстрирует нашу решимость, это демонстрирует, насколько разные Украина и Россия. Это сводит с ума Путина. Потому что для него это разрушает Российскую империю, разрушает его представление, его мечту о реконструкции Советского Союза 2.0", - подчеркнул Порошенко.













"Я горжусь, что 8 лет назад мы были вместе на протяжении Революции Достоинства. Сегодня мы молимся за Небесную Сотню, первые жертвы Революции Достоинства. К сожалению, сейчас не замороженный конфликт, а горячая война, когда Украина каждую неделю платит огромную цену жизнями наших героев" , – заметил Порошенко.

"У нас только одна цель – мы хотим быть свободными. Мы хотим жить в демократической стране, мы верим в наше будущее и никакой Путин нас не остановит в нашем движении в Европу", – резюмировал лидер партии.