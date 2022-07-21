Порошенко рассказал, что привезенные из Эстонии дроны уже в Киеве и готовятся к отправке на фронт.
Беспилотники Autel, которые были куплены Фондом Порошенко и волонтерами ОО "Дело Громад", уже прибыли из Эстонии в Киев и готовятся к отправке на фронт.
Об этом сообщил Петр Порошенко в Facebook.
"Это – сотни дронов, целая стена, а точнее целая армия, прибывшая в Киев и в ближайшее время отбывающая в Вооруженные силы. Они будут давать разведывательные данные и делать более эффективной работу нашей артиллерии, спасать жизнь наших разведывательных подразделений, помогать противотанковым подразделениям. Поедут в десантно-штурмовые войска, в морскую пехоту, в сухопутные войска. И будут делать все для того, чтобы обеспечить контрнаступление и победу Украины", – пояснил Порошенко.
Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Справа Громад" купили 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual с тепловизорами и дополнительными аккумуляторами, а также 300 БПЛА Autel EVO Lite+. При содействии эстонского правительства удалось в максимально сжатые сроки реализовать этот проект.
Беспилотники – это настоящие "глаза" для военных, позволяющих проводить разведку, контролировать работу минометного взвода батальона и уничтожать врагов с большей эффективностью.
Стоимость этой партии беспилотников – более 700 тысяч евро. Фонд Порошенко традиционно удваивает сумму средств, собираемых волонтерами.
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