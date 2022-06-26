Порошенко рассказал, что нужно сделать в первую очередь для членства Украины в ЕС
Петр Порошенко объяснил, какие должны быть первые шаги Украины после получения статуса кандидата в члены Евросоюза. Он подчеркнул, что все должны объединить усилия и двигать страну вперед
Об этом политик заявил в эфире арафона "Европейский выбор" на телеканалах "Прямой" и "5 канал".
"Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, с которой я имел очень долгий разговор и очень эффективные встречи, внесшие огромный вклад в получение нами кандидатства, четко сформулировала – чего Европейская комиссия ждет от Украины в ближайшее время. Я еще раз подчеркиваю – до начала переговоров о вступление. До начала обсуждения критериев из 35 глав, которым Украина должна отвечать", – говорит пятый президент.
"Европейская комиссия, Европейский Союз ожидают прозрачной процедуры отбора судей Конституционного суда, в том числе с применением международных экспертов. Должны как можно быстрее сформировать прозрачный и эффективный Высший совет правосудия, который будет реализовывать продолжение судебной реформы", - объясняет Порошенко.
"Мы должны сделать шаги по законодательству о свободе СМИ и независимости регулятора СМИ от действующей власти, и очень важно, чтобы все это понимали", – отмечает Петр Порошенко.
"Речь идет о немедленном назначении Специализированного антикоррупционного прокурора по прозрачной процедуре. Независимого Директора Национального антикоррупционного бюро, который должен предпринять скорейшие шаги по борьбе с коррупцией", – перечисляет Порошенко.
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"Должны получить выводы Венецианской комиссии по антиолигархическому закону. Хочу отметить: Урсула фон дер Ляен отдельно отметила как важный критерий то, что у нас были поведены в 2019 году честно и прозрачно президентские выборы. И то, что состоялась национализация насквозь коррумпированного ПриватБанка, где были остановлены действия отдельных лиц, грабивших Украину и высасывающих миллиарды долларов из экономики украинского государства", – напомнил Порошенко.
"Мы должны обеспечить взаимодействие с FATF относительно эффективной борьбы с отмыванием денег. И огромное количество других вещей, обеспечивающих демократию, права человека, свободу слова и верховенство права", – подчеркнул Петр Порошенко.
"Кажется, будто это много. Поверьте мне по моему собственному опыту – это пока очень мало. Когда мы только готовились к подписанию Соглашения об ассоциации и обсуждали те законопроекты, которые тогда нужно было принять, существовал так называемый "список Фюле" (Штефан Фюле) – в 2010-2014 Еврокомиссар по расширению и Европейской политике соседства в Европейской Комиссии – ред.). Я ему говорил: очень трудно за такой короткий срок принять десятки законов, он говорит: все, что вы сможете сделать сейчас до начала вступительных переговоров, - это даже не сравнить с тем, что вам предстоит сделать во время переговоров. Это будут тысячи законов, нормативных документов, которые адаптируют законодательство Украины к законодательству ЕС, введут правила и дадут возможность Украине чувствовать себя полноценным членом Европейского Союза", - вспоминает пятый Президент.
"Я убежден, что это будет, и я убежден, что это будет в максимально возможные сроки. Мы все должны объединиться и двигать страну вперед", – резюмирует Порошенко.
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