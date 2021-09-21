Порошенко раскритиковал бюджетную политику монобильшости: работают на свои конверты, а не на интересы людей

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко, пишет пресс-служба партии "ЕС"



"Я подчеркиваю - мы еще в этом году должны защитить людей, выплатить 13-ю пенсию, защитить децентрализации, которую вы ограбили, вернуть задолженность армейцам, добавить позиции по субсидиям, и это надо сделать сейчас", - говорит лидер "Европейской Солидарности" .



Порошенко отметил, что несмотря на коронакризис, соседние государства показали значительно более высокий рост экономики, чем Украина.



"Рост экономики 2020 году в странах ЕС следующее: в Польше квартальный взнос 11%, в Эстонии квартальный взнос 14%, а в Турции - 21% роста экономики за квартал. Какой рост в Украине на фоне кризиса в прошлом году? 5%. Куда мы движемся? ", - замечает Порошенко.



"Бюджет - это философия развития страны со стороны правящей власти. Для стимулирования развития экономики нам нужны прямые иностранные инвестиции", - убежден Порошенко. Он отметил, что для стимулирования инвестиций власть должна обеспечить верховенство права и доверие, демократию, права человека, свободу СМИ и отсутствие преследования оппозиции.



"По всем этим вопросам Украины при Зеленском демонстрирует регресс", - констатирует пятый президент.



"Одна из самых больших проблем - это ложь. Если вы посмотрите на этот бюджет, вспомните - когда Гетманцев лоббировал" лотерейку ", когда Арахамия лоббировал" игорки ", они говорили, что доходы бюджета будут 7 миллиардов гривен. Сколько заложили в доходы от "игорок "и" лотереек "? 700 миллионов. Это и есть ложь, потому что деньги идут в карманы "слуги народа" в виде конвертов" 20-40-50 ", которые разносятся по залу", - говорит Порошенко.