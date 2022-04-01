Порошенко: Рада поддержала наши законопроекты о социальной защите бойцов терробороны, лечении раненых за границей и запрете рашистских символов
Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании поддержала три важных законопроекта от "Европейской Солидарности", связанные с усилением социальной защиты бойцов терробороны, упрощением процедуры лечения раненых защитников за рубежом и запретом рашистской символики
"Первый законопроект был посвящен социальной защите, военной защите бойцов добровольческих объединений территориальных громад. Было сделано все, чтобы бойцы чувствовали себя защищенными, когда они идут в бой, чтобы легализовать оружие и дать возможность повысить эффективность их действий", - пояснил Петр Порошенко. .
"Вторая позиция касается раненых бойцов. Была серьезно упрощена процедура организации их лечения за границей. В условиях той солидарности и поддержки, которую Украина имеет в мире, мы должны бороться за жизнь каждого украинского Героя", - подчеркнул Порошенко.
"Третья позиция – это фашистский знак оккупанта, что бы он ни означал, или "Z", или "V". Для нас – это свастика нацистов, запечатлевшаяся в сердце украинцев. Мы признали уголовным преступлением использование этих символов свастики рашистско-фашистских оккупантов, которые должны быть выброшены из страны", - говорит Порошенко.
"Некоторые законы приняты в первом чтении. Мы будем упорно работать над единством страны, над крепостью и над поддержкой Вооруженных Сил Украины, которые сегодня имеют надежную поддержку со стороны украинского парламента", – резюмирует пятый президент.
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