"Первый законопроект был посвящен социальной защите, военной защите бойцов добровольческих объединений территориальных громад. Было сделано все, чтобы бойцы чувствовали себя защищенными, когда они идут в бой, чтобы легализовать оружие и дать возможность повысить эффективность их действий", - пояснил Петр Порошенко. .

"Вторая позиция касается раненых бойцов. Была серьезно упрощена процедура организации их лечения за границей. В условиях той солидарности и поддержки, которую Украина имеет в мире, мы должны бороться за жизнь каждого украинского Героя", - подчеркнул Порошенко.

"Третья позиция – это фашистский знак оккупанта, что бы он ни означал, или "Z", или "V". Для нас – это свастика нацистов, запечатлевшаяся в сердце украинцев. Мы признали уголовным преступлением использование этих символов свастики рашистско-фашистских оккупантов, которые должны быть выброшены из страны", - говорит Порошенко.

"Некоторые законы приняты в первом чтении. Мы будем упорно работать над единством страны, над крепостью и над поддержкой Вооруженных Сил Украины, которые сегодня имеют надежную поддержку со стороны украинского парламента", – резюмирует пятый президент.